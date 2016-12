Watch Dogs 2: Začíná se rodit vážná konkurence série GTA

Ubisoft před několika týdny vydal pokračování hackerské městské akce Watch Dogs. Recenze konzolové verze napověděly, že Watch Dogs 2 dopadl velmi dobře. Ambiciózní projekt byl od základů překopán, takže jej na konzolích konečně můžeme poměřovat s GTA V. A dá se to tvrdit i o verzi pro stolní počítače.

Musím se přiznat, že ačkoliv na mě hra Watch Dogs udělala velmi dobrý první dojem, po dohrání jsem z ní už tak nadšená nebyla. Na jazyku mi zůstala pachuť nedotaženého herního světa, nevýrazných charakterů a naprosto tupého příběhu o pomstě za každou cenu.

Zhruba dva roky po dohrání si z ní pamatuju už jenom pošmourné Chicago, opakující se hratelnost, nevýrazné hackovací mise a trapného Aidena Pearce, kterého bych z fleku zařadila do žebříčku deseti nejméně sympatických videoherních „hrdinů“.

Na Watch Dogs jsem se přitom nesmírně těšila, takže jsem byla neskutečně zklamaná. Což mimo jiné znamená, že k Watch Dogs 2 jsem přistupovala s naprostým despektem. Hru jsem si – jak už to u mě bývá v případě nejočekávanějších her – jako obvykle nekoupila v první vlně, ale trpělivě jsem čekala, až se objeví na redakčním účtu Uplay. Od Watch Dogs 2 jsem vůbec nic nečekala a možná i proto mě hra tak mile překvapila.

Ubisoft se totiž rozhodl, že původní model nebude klonovat donekonečna tak, jak to dělal v případě AC her, ale namísto toho bude naslouchat herní komunitě a svůj městský poklad poctivě překope na všech palčivých místech. A udělal dobře. Watch Dogs 2 v této podobě je zatím největším konkurentem série GTA v celé historii videoher. Ne, není to nadsázka ani ironie. Myslím to smrtelně vážně.

Tento obraz vám připomene scénu z GTA V. Nejspíše schválně.