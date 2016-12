Tipy na vánoční dárky: jaké hry pod stromeček?

Adventurní série Sherlock Holmes se v nejnovějším díle s podtitulem Devils Daughter převlékla do ještě akčnějšího hávu než posledně, takže vedle sbírání důkazů, dedukcí a spojování posloupností budete například vyvažovat při přelézání vyvýšenin nebo hledat správný postup obrany při hospodských rvačkách. Asi tím nejsympatičtějším bonusem je ovšem počeštění titulků, které umožňuje i lidem bez znalosti světových jazyků, aby se naprosto ponořili do hry.

Někteří lidé Vánoce považují za nejlepší období roku. Někteří lidé možná tento pocit nesdílí, obzvlášť pokud nemají vymyšlené a nakoupené dárky. Pokud je to i váš případ, mohl by vám pomoci tento článek. Najdete v něm výběr nejlepších vánočních dárků z oblasti videoher. Je-li obdarovávaný vášnivým hráčem, po přečtení tohoto článku budete mít o starost méně.

© 2009 - 2016 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.