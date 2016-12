O ztrátě uživatelské fundovanosti

„Mlč, hle husar a kočárek, hrej si – tu máš kohouta! Než kohout, vůz i husárek – bouch, bác! Letí do kouta.“ Tak přesně takový pocit mám, když sleduji Unbox Therapy. Těch obalů, manuálů a příslušenství, co už v téhle show opustilo stůl po balistické křivce! O Lewisu Hilsentegerovi se říká, že je inteligentní a natvrdlého týpka s kšiltovkou dozadu jen hraje. Ale proč ze sebe dělá troubu?

Nosit kšilt směrem dozadu je zajímavým módním rysem, který přišel z Ameriky, stejně jako džíny. Oboje je symbolem nevzdělané pracující třídy: Odolné lewisky vznikly z plachtoviny a byly určeny pro horníky, protože normální šaty v dole moc nevydržely. Dnešní džíny sice bohužel taky moc nevydrží, ale to souvisí s tím, že v džínách už dnes málokdo doluje, takže je lze vyrábět z méně odolných materiálů a případně je uměle trhat, aby vypadaly více cool.

Podobně i kšiltovka směrem dozadu přišla od buranů ze středozápadu, jelikož burani (rednecks, rudé krky) se rozhodli své krky při práci na poli před sluncem přece jen nějak chránit a místo toho, aby kšilt chránil jejich zrak, chránil jejich krk. Tento nonšalantně křupanský zvyk se přenesl z polí i do měst a stal se symbolem neučesanosti, i když zcela ztratil jakýkoliv ochranný význam. Fotka backkšiltovkáře, který sleduje zápas, stíní si u toho rukou a asi lituje, že si „nekoupil tu čepici s kšiltem vpředu“, je dosti ikonická.

Podobně jako jiný krásný rys lidových vrstev, totiž střih na holo aneb na skinheda, symbolizuje čepice nošená kšiltem vzadu jak nezávislost, tak absenci inteligence. Když takhle chodíte po městě, dáváte okatě najevo, že preferujete akci před obsáhlým uvažováním o jejích důsledcích. Nemám proti tomu zhola nic, ať si každý nosí, co chce, alespoň lépe poznáme, kdo je intelektuál, kdo militarista, kdo hipster, islamista anebo nacista.

To, co mě ale opravdu vrtá hlavou, je fakt, proč autor technologického kanálu jasně deklaruje, že k recenzím rozhodně s rozumem přistupovat nemíní. Unbox Therapy je kanál, který sice je technologický, ale prezentuje se netechnologicky. Není nijak sofistikovaný a v podstatě jde o rafinovaný teleshopping, což Hilsenteger potvrzuje tím, že v mnoha případech jen papouškuje marketingová tvrzení, aniž by je jakkoliv dokazoval anebo k nim přidal něco vlastního kromě užaslého výrazu a rozmáchlých gest.

A funguje mu to, zatraceně dobře mu to funguje, což dokazuje 6,7 milionu odběratelů. O čem to vypovídá? Unbox Therapy není recenzní kanál, nevěnuje se technologiím do hloubky, je to spíš revue gadgetových bizarit a technologických podivností. Zaměřuje se na tu část geekovské populace, která nechce být příliš geeky – řekněme že sleduje The Big Bang Theory, koupí si tričko Bazinga! a má lampičku s PacManem, ale ve skutečnosti se vlastně nezajímá, o čem to Sheldon Cooper hovoří.