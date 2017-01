Král taktování Kaby Lake je tu a s ním i nové Z270 desky od ASUSu! A je opravdu o co stát. STRIX Z270G GAMING opět potvrzuje, že na velikosti nezáleží. 5000 MHz s novým Kaby Lake zvládne s prstem v nose, 5300 MHz s delidem taky a ani se nezapotí! A co víc, opět je tu AURA LED RBG ekosystém s inovativní 3D MOUNT.

V sedmdesátých letech se zdálo, že to, co odliší počítače pro profesionální použití, bude jejich modulární koncepce. Představa modularity se měnila, jednou šlo opravdu o moduly, jindy o komponenty usazované do slotů a jindy zase o externí zařízení, využívající vysokorychlostní připojení. Dnes se ale zdá, že modularita definitivně zmizí.

I když jsme do nového roku vstoupili teprve před pár dny, herní menu na následujících dvanáct měsíců mají vývojáři a herní vydavatelé velkých AAA titulů už dlouho pečlivě naplánované. Nadcházející rok potěší hlavně příznivce akčněji a hororověji laděných her. Na jakých novinkách si tedy v roce 2017 pochutnáme?

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.