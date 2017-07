MSI X299 Gaming Pro Carbon AC – Herní deska pro Skylake-X

Před nedávnem jsme vám představili první desku pro platformu X299, spíše profesionální model od Asusu. V dnešním testu se zaměříme na čistě herní motherboard, druhý nejvyšší model od MSI. Výbava i možnosti jistě zájemce potěší, co už se bude líbit méně, je cena desky. Cena převyšující deset tisíc už z ní dělá luxusní zboží.

Herní deska za cenu profi třídy

V první recenzi desky s X299, což byl model od Asusu, jsem mluvil o nepřipravenosti dostatečného počtu základních desek. Nejen, že modelů bylo nějak méně než v minulosti u launche HEDT, ale hlavně nebylo co koupit, jelikož v obchodech nebylo nic.

MSI je ale připravenější než Asus, jak se zdá. Ohlášených modelů je devět, konkurence jich má zatím o dvě méně. Počty představených modelů nejsou tak podstatné, jelikož Asus jistě nějaké další modely časem přidá. Hlavní výhoda MSI byla v dostupnosti, minulý týden byly desky MSI v ČR skladem. Sice jen několik modelů, ale skladem. V době, kdy budete tento článek číst, už snad s dostupností problém nebude, tedy doufám.

Poznámka k vysokým cenám desek v testu: U předešlého testu desky s X299 od Asusu jste nám opět spílali, že testujeme nejdražší desky. Bohužel tomu ani tentokrát není jinak. Není to tím, že bychom si primárně vybrali to nejdražší, ale tím, že výrobci v první vlně nových produktů, často s předstihem před naskladněním do obchodů, posílají vždy „vlajkové lodě“. To tak bylo vždy a bude i do budoucna. A pokud nám výrobce desky v kitu s deskou zapůjčí na recenzi i jinak nedostupný procesor, nedá se taková nabídka odmítnout. Změnit se to může, až budou výrobci běžně do recenzí nabízet v první vlně i levnější modely. Prostřednictvím internetu na ně můžete zatlačit i vy, ale chce to zkusit hudrovat i jinde než jen v diskuzích pod článkem.

Dnes testovaná deska X299 Gaming Pro Carbon AC je druhý nejvyšší model od MSI, zde ale poněkud váhám nad její cenou. Minule jste testovali desku Asus za 12 000 Kč, šlo ale o desku spíše do pracovního PC, které bude i vydělávat a ne jen sloužit jako herní stroj. Na to je zbytečně drahá, dle mého názoru je cena desky s X299 do herní sestavy maximálně kolem 8500 Kč, a i to je hodně.

Cena dnes testovaného modelu je ale 10 500 Kč, což je na herní desku hodně vysoko. MSI má pro tento segment i mnohem levnější desky, které nemají o mnoho chudší výbavu. Zajímavé je, že MSI v podstatě pro X299 uvedlo pouze herní desky. Do pracovních stanic nesměřuje primárně žádná, možná proto vysoká cena nejvyšších modelů. Cena této desky se mi zdá přestřelená, ale jde o novinku, a tudíž může časem znatelně klesnout.

Budu srovnávat s podobně drahou deskou Asus, protože jde zatím o jediné dva modely, které jsem testoval. Výbava je v podstatě shodná, Asus má navíc kartu Thunderbolt a kontrolér ventilátorů. Také je ale dražší. Zdali bude mezi deskami rozdíl u taktování nebo softwaru, to uvidíme, ale spíše to nepředpokládám. Myslím, že budeme svědky stejného trendu jako v levnějších řadách desek, rozdíly budou jen drobné a i nejlevnější model poslouží dobře jako ten nejdražší. Jde přeci jen stále o vrcholný segment, i když na levnější desce. Podívejme se, co druhý nejvyšší model MSI s X299 nabízí:

Bohatá výbava

Jde o herní desku, tedy je přizpůsobena dnešním hráčům, kteří vyžadují LED osvětlení a možnost využít úprav s využitím 3D tisku.

V prvé řadě je možné vyměnit plastové kryty s nápisy, jež dostanete v krabičce s deskou. K čemu to je absolutně netuším. Měnit černé za zlaté nebo stříbrné ale asi někoho může bavit. Druhou vlastností je osvětlení, což je dnes už standard. Výrobce přibalil sadu speciálních šroubků, které jsou potřeba k uchycení 3D výtisků na ventilátory nebo chladiče desky. Tohle opravdu někdo dělá? Tiskne si plastové ozdoby na ventilátory a chladiče desky? Asi ano.

Z důležitých vlastností to je výbava dvěma sloty M.2 včetně chlazení, portem U.2, LAN a WiFi. Zajímavý může být také Turbo Socket, jenž je ekvivalentem téhož na X99. Patice má více aktivních pinů než vyžaduje Intel a ty mají přinést vyšší stabilitu a taktování. Ano, to může skutečně ovlivnit marginálně výsledky taktování. Poslední důležitou věcí je DDR4 Boost, který dokáže vyždímat z pamětí maximum. Zde souhlasím, dosáhl jsem zajímavě vysokého taktu pamětí.

Problém s VRM...

Připomenout musím opět „problém“ s přehříváním VRM kaskády procesoru. Pokud provozujete CPU na defaultu, tedy bez přetaktování, tento problém se vás netýká; kaskáda se udrží pod hranicí, kdy začne omezovat teplotu a výkon. Po rozumném přetaktování a při používání běžných aplikací, se pravděpodobně tento fenomén vůbec neprojeví. Problém jsou „Power Virusy“, zejména Prime95 s AVX. Tam budou mít opravdu problém, který ale vyřešíte ofukováním kaskády nebo chlazení vodou. Preventivně kaskádu chlaďte stále a myslete na to.