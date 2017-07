Asus Prime X299 Deluxe – Deska pro hráče i profesionály

Testovaná Prime X299-Deluxe je v současné době vrchol nabídky Asus. Dle ceny 12 000 Kč s DPH jde tedy spíše o profi desku než o základ herního stroje. Ale využít ji lze kdekoliv. Deska nabízí proti herním deskám mnoho funkcí navíc, ať jsou to antény pro Wi-Fi nebo Thunderbolt adaptér v ceně. Na balení se samozřejmě podíváme. Také možnosti připojení disků, a dalších komponent desky jsou širší, čipset a jeho nové možnosti jsou zde využity zcela. I když se cena může zdát extrémní, konkurence šla dál. Nejvyšší aktuální model Gigabyte stojí 14 000 Kč s DPH a MSI atakuje hranici 12 000 Kč s DPH. Podívejme se tedy hned v úvodu co nejvyšší model Asus s X299 nabízí:

Nejlevnější modely jsou osekané, ale i tak je výbava stále slušná. Taková TUF X299 MARK 2 je hodně slušně vybavená deska, které nechybí nic podstatného. Za cenu 6700 Kč jde o skvělou volbu, pokud pomineme podobně postavenou nabídku konkurence. Herní desky jsou dražší, také Asus dávno ví, že na produktech označených „Gaming“ se prostě slušně vydělává. Může za ně chtít trochu vyšší ceny, i když nejde o úplný highend. Herní počítač s modelem Strix X299-E Gaming je možnou volbou, za cenu 8500 Kč s DPH jde už poněkud drahou desku. To ale není nic, proti ceně dnes testované Prime X299-Deluxe za 12 000 Kč s daní. S takovou cenovou politikou, je jasné, že Rampage bude stát nad 15 000 Kč, a to možná i výrazně.

