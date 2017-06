ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming v testu 

V testech základních desek většinou vidíte modely u nás nejprodávanějších značek – MSI, Asus či Gigabyte. Tentokrát se podíváme na produkt ASRock. Začínal s levnějšími modely, dnes má pozici čtvrtého největšího výrobce desek na světě a má i prémiové produkty. Dokáže držet krok s konkurencí a obhájí svou vyšší cenu?

ASRock je stále ve (vysoké) hře...

Ekonomická krize před pár lety způsobila krach několika menších výrobců desek, těch největších je v podstatě jen šest. Na špici stále najdeme Asus a Gigabyte, po nich v prodejích následuje MSI a kupodivu stále ještě Intel, jelikož jeho serverové desky se prodávají po tunách. Páté místo patří jasně ASRocku, který stále odhodlaně drží krok s předchozí čtveřicí. Jsou totiž výrobci, kteří sice stále uvádí nové desky, ale se zpožděním a ne zrovna aktuální výbavou. ASRock není v ničem pozadu, a uvádí novinky zároveň s největšími výrobci.

Aktuální řada pro AMD Ryzen čítá patnáct základních desek, pět z nich je vybaveno čipsetem X370 a dalších pět levnějším B350. Úplné dno nabídky tvoří pětice malých desek s čipovou sadou A320M.

Je nutné říct, že si ASRock celkem troufá – dnes testovaná deska je v současné době nejdražší desku pro AM4 na trhu. Je to zřejmě i licencí Fatal1ty, u něhož jsem si myslel, že je to dávno zapomenuté jméno. Očividně není. Všechny desky Asus, MSI i Gigabyte jsou v tuto chvíli levnější. V této cenové hladině se blíží k desce Professional Gaming jedině model MSI Xpower Titanium. Pokud se ptáte, o jaké cenové hladině mluvím, tak vězte, že jde o částku 7500 Kč s daní. To není rozhodně málo, když uvážíme, že vše podstatné je v CPU a na desce jen „několik“ přídavných čipů. Dost ale nadsázky, podívejme se, co deska v reálu nabídne:

Výbava desky

Levá strana je „klasická“, tedy podobná jiným základním deskám. Deska má vestavěné rozhraní Wi-Fi, spoustu konektorů na zadním panelu a kvalitní zvuk, nový a žádaný Realtek ALC1220 včetně kvalitního DAC převodníku, zesilovače a kondenzátorů. kaskáda procesoru je vybavena šestnácti fázemi, a PCB je z dvojnásobné vrstvy mědi. Proti většině AM4 desek má tato dva sloty M.2 pro pevný disk, což jistě potěší každého. Hlavně jejich umístění je rozumné, mimo dosah grafické karty, která by je ohřívala. také výbava porty SATA a dalšími je bohatá. Na vše podstatné se podíváme v následující kapitole.