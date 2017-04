Asus Crosshair VI Hero – Jak taktovat AMD Ryzen

Chytré telefony Galaxy S8 a S8+ jsou trefou do černého. Navzdory vysoké ceně je totiž počet předobjednávek rekordní. Uvedl to šéf mobilní divize ...

Vzhledem ke všem problémům napsaných výše, je jasné, že levná deska minoritního výrobce nemusí být odladěná celkem dlouho, zato vlajková loď prémiového (Asus) má větší šanci na rychlejší odezvu. To se také děje, Crosshair VI Hero sice je dražší deska, ale dle mého zkoumání reakcí uživatelů, nejstabilnější ze všech pro Ryzeny (spolu s deskami Gigabyte). Je k ní také řada speciálních BIOSů, které si později ukážeme a vysvětlíme co dělají. Je také nejdetailněji popsán postup jak na ní taktovat Ryzen, což se hodí. Pro ladiče a nadšence, kteří chtějí taktovat a experimentovat, je tahle deska jasnou volbou . Také proto jí věnujeme samostatnou recenzi jako první, všechny ostatní pak budeme srovnávat k ní.

