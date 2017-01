Asus Strix Z270G Gaming: i7-7700K na 5300 MHz

Král taktování Kaby Lake je tu a s ním i nové Z270 desky od ASUSu! A je opravdu o co stát. STRIX Z270G GAMING opět potvrzuje, že na velikosti nezáleží. 5000 MHz s novým Kaby Lake zvládne s prstem v nose, 5300 MHz s delidem taky a ani se nezapotí! A co víc, opět je tu AURA LED RBG ekosystém s inovativní 3D MOUNT.

Nanovo a pěkně zvostra

Asi není nic horšího, než když má vyjít nějaká hardwarová novinka a wow efekt nikde. Já osobně jsem náročnej člověk a když mi měla přijít mainstreamová deska se Z270 na recenzi, nijak odvařenej jsem z toho nebyl. Po nějaké době jsem tedy uctivě otevřel balík, že desku omrknu, jestli přežila přepravu a... no, wow efekt se dostavil. Wau, nejlepší totiž je, když na první pohled spatříte něco, co vám evokuje okamžitě myšlenku „Sakra, to ale vypadá dobře“. Prostě takovej ten první dojem, když roztrháte obal, vyházíte všechno z krabice a vidíte, že tam toho je hodně, je to zajímavý a láká vás to pořádně podrobit inspekci. K tomu všemu se ještě dostanu, ale nejprv si pojďme říct, o co reálně jde.

Četli jste mou nedávnou recenzi na Asus Z170 PRO Gaming Aura? Jde o RGB ekosystém, který dokáže sladit LED podsvícení podporovaného hardwaru a příslušenství se základní deskou, ať už jde o větráčky, LED pásky či celou skřín, ale i o grafickou kartu, paměti, myš a klávesnici a určitě by se našla spousta dalších Aura kompatibilních zařízení. Na desce nalezneme pro tyto účely 2× Aura RGB header.

A 3D Mount. Asus přišel nedávno s novinkou, která dává uživateli svobodnou volbu tvořit a měnit design dle svého. Jediné, co potřebujete, je možnost 3D tisku. Na webu ROG od Asusu si můžete stáhnout již předem připravené 3D projekty a zapojit se do komunity, která se věnuje právě tvorbě 3D prvků pro Asus desky.

Jelikož se jedná o čipset řady Z, bude vás krom designu zajímat hlavně taktování. Už teď se ví, že většina procesorů Kaby Lake K zvládá v pohodě na vzduchu 5000 MHz a více, což si ukážeme podrobně i v této recenzi. Základem je zde Asus PRO Clock Technology, která v souladu s Asus TPU (Turbo Procesor Unit) a dobře nadimenzovanou, spíše předimenzovanou napájecí kaskádou a kvalitními regulátory napětí tvoří vhodný základ pro vyšší přetaktování CPU i RAM. Ihned navážu na taktování pamětí, protože zde jde o značný pokrok. Pokud čtete mé recenze a četli jste například tu o Asus MAXIMUS VIII Impact, tak víte, že dosáhnout vysokých frekvencí RAM na desce se čtyřmi sloty DIMM není nic jednoduchého. Daleko jednodušší je to s dvouDIMMovými deskami, a to proto, že signál u desky se čtyřmi sloty má trochu složitější a delší trasy, než je tomu u desky se dvěma DIMMy. Jen pro příklad, Asus Z270G STRIX Gaming odpovídá provedením Asus MAXIMUS VIII GENE, což už je deska připravená pro extrémní OC a Z270G STRIX Gaming není. I navzdory tomu máme ve specifikacích DRAM OC 4000+ MHz a GENE má jen 3733+ MHz. A málem bych zapomněl, BCLK tu jde taktovat v plném rozsahu, už nepotřebujete flashovat custom BIOS a potýkat se s něčím, co funguje jen napůl. Starý dobrý OC časy jsou zpět. Takže kdo toužil po pokroku a čekal na něj, máte ho tu.

Vratím se k výbavě desky, kterou můžete vidět i na slajdu. Některým může přijít vhod zabudovaná Wi-Fi a Bluetooth (v4.1), oboje samozřejmě v nejmodernějších standardech. Samozřejmostí je zde už USB 3.1 typu A a typu C. Kdo bezdrátové připojení k internetu nepotřebuje, pro toho je tu klasicky Intel I219-V Gigabit LAN, tedy známá ROG GameFirst technology s ochranou LANGuard. Jak už bývá u ROG desek zvykem, ořezaná rozhodně nezůstala audio část, kterou tvoří SupremeFX S1120A modul. Co se konektivity týče, byl zde Asus opravdu štědrý, deska je vybavena dvěma sloty M.2, příčemž ten druhý se nachází na zadní straně. Novinkou je zde podpora Intel Optane Memory, což je další level již dnes dost poptávaného a používaného NVMe u SSD disků. Klasicky tu pak najdeme 6× SATA 6Gb/s, 4× USB 3.0, 2× USB 2.0, HDMI a DisplayPort pro účely používání integrované grafiky v CPU. Další horkou novinkou je USB 3.1 Front Panel konektor. Ten slouží pro propojení desky se skříní, která je vybavená panelem s USB3.1, což bude možné nalézl například u výrobců Lian-Li a In-Win.

A teď už se pojďme podívat Z270G STRIX Gaming pod kůži.