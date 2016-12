Výkon a vlastní design? Asus Z170 Pro Gaming Aura

1. Být synchro, to je in...

Kdo dnes nesvítí, neexistuje. Ale pozor, musí to mít styl, ne jak u světských na kolotoči. ASUS má řešení – ekosystém Aura vám dovolí sladit podsvícení všech komponent. A na 3D tiskárně můžete vyrábět vlastní doplňky. Chcete líp chladit SSD? Stáhněte si rámeček na větrák. A to vše bez kompromisů u výbavy, taktování či ladění systému.

AURA RGB Lightning vypadá fakt stylově, ale na desce nejsou jen ty LEDky...

Pojďme si nejprve říct něco o tom, co deska nabizí, co se technické výbavy týče. Takže základ, moderní socket 1151 pro procesory Skylake i pro nadcházející Kaby Lake. A kdo ví, proč je 1151 platforma tak fajn? Správně, jsou tu paměťové moduly DDR4. Na DDR3 už zapomeňte, protože zde zaniká pravidlo, že RAMky nedělají ve hrách rozdíl. S tím je spojená další velmi fajn vlastnost této desky, protože zvládá až 3466 MHz (efektivně) na DDR4. Samozřejmě musíte mít dobrý paměťový kit, který takový takt zvládne. Jak už je u desek Asusu samozřejmostí, nechybí super konektivita pro USB; majitelé některých smartphonů jistě ocení USB 3.1 typu C a klasiky je zde také dostatek. Dobrým zvykem je ethernetový port GameFirst IV LANGuard pro kvalitnější a stabilnější internetové připojení. Z170 PRO GAMING AURA má vyztužené sloty PCIe, a to ty, které jsou nejvíc namáhané. Vyrvaných a ulomených slotů pro grafické karty jsem už viděl spoustu a zvlášť v době, kdy pořádné karty něco váží je tato vychytávka super, takže velký bod do plusu! A nechybí ani známá kvalitní zvuková část SupremeFX.

Jak udělat stylovou základovku ještě stylovější?

Kdo jde s dobou, ví, že PC bez SSD je jako špatný vtip. Navíc se dnes na scénu prodírají M.2 SSD a do standardní výbavy se dostávají ultrarychlé NVMe disky, které začínají být finančně dostupnější. U desek s M.2 disky bývají dva problémy. Umístění slotů a podpora SSD různých délek. Spousta desek má slot M.2 na místě blízko grafické karty, tedy u primárního slotu PCIe x16 a rychlé M.2 disky mívají jednu špatnou vlastnost. Topí, a to celkem dost. Na této desce je umístění zvoleno dobře, neboť se nebude disk přehřívat více, než mu je vlastní a teplo, které generuje, bude odvětrávat chladič grafické karty. Základem je samozřejmě dobře vyladěné proudění vzduchu ve skříni. Druhou super věcí je možnost uchytit M.2 disky ve velikostech 42mm, 60mm, 80mm a 110mm.

Z170 Pro Gaming/Aura je první základní deska na světě v provedení podporujícím 3D tisk. Co to ale znamená? Se slotem M.2 a s tím jak je umístěný, a jak má koncipované uchycení máte své sestavě lehce dodat osobitost, propustit uzdu fantazii a převést ji do reality. Na desce naleznete několik dalších otvorů se závitem, tzv. 3D MOUNT, takže pokud budete chtít, můžete desce klidně vytvořit kompletní brnění, jako to mají některé dražší ROG desky. Na stránkách Asusu najdete i řadu předem připravených vytiskntutelných součástek – například držák ventilátoru pro aktivní chlazení SSD ve slotu M.2...

...anebo kryt, kterým zamaskujete nepříliš estetický napájecí konektor

Ti šikovnější bastlíři si mohou na M.2 SSD klidně vytvořit heatsink na CNC stroji, který bude nejenže efektivní pro odvod tepla, ale může být super designovkou a díky AURA funkci může synchronizovaně dělat parádu se zbytkem desky i celým PC. AURA je totiž fakt NĚCO...

Černobílou nechte fotografům, tady začíná pořádná show!

Synchro. Prostě synchro. Pokud ještě pořád netušíte, o čem mluvím. AURA není jen pár světýlek na jedné základní desce, ale jde o otevřený svět možností kompatibility, který se stále rozrůstá. Na trhu můžete narazit na AURA kompatibilní LED pásky, větráky, klávesnice, myši ale i grafické karty a dokonce i celé skříně. Jednoduše řečeno, ta synchronizace spočívá v tom, že pokud pospojujete ta správná zařízení, můžete vše ovládat jedním softwarem od ASUSu, AURA SYNC a vše, co svítí, bude tvořit nádhernou harmonii světel dle vašeho gusta. Co dodat? Snad jen... nemějte nudné PC, už nemusíte :)