Fractal Design Meshify C: inspirace prvky stealth

Porfolio počítačových skříní švédského výrobce Fractal Design dnes doplnil model Meshify C. ATX skříň kompaktních rozměrů nabízí esteticky zajímavý vzhled díky čelní masce ve vzhledu 3D polygonové sítě a tmavě zabarvenému temperovanému sklu na bočnici. Hlavní prioritou konstrukce je zvýšení průtoku chladícího vzduchu interiérem skříně.

Úvod

Skříně výrobce Fractal Design jsou uživateli nezřídka považovány za etalon kvality a funkčně dobře promyšlené konstrukce. Nezřídka bývají inspirací i pro ostatní výrobce. Poznávacím znakem je tradiční severský design, který je pohledný s prvky luxusu a přitom nijak výstřední. Díky tomu ani po letech neztrácí na atraktivitě. Pokud k takovému designu přidáme konstrukci z kvalitních materiálů, získáme tím počítačovou skříň, která má potenciál, aby s námi přežila výměnu i několika generací počítačových sestav.

Skříně Fractal Design byly až do dnešního dne rozděleny podle jejich zaměření do pěti sérií. Nejjednodušší, ale zároveň relativně levné modely skříní najdeme v sérii CORE. Budou se hodit spíše pro pracovní a kancelářské sestavy. Série NODE je určena pro multimediální sestavy a umístění do obývacích pokojů. Součástí ARC série jsou dva modely klasické koncepce s rozměrnými koši na disky a průduchy umožňující volný průchod vzduchu skříní. Přesto jim nechybí luxusní prvky a průhledné bočnice. Série FOCUS přináší již otevřenou koncepci vnitřního prostoru s moderním vzhledem a výhodnou cenou. Několik barevných provedení, průhledné bočnice a prosvětlené ventilátory zaujmou zejména mladší zákazníky. Pro ty konzervativnější je určena nejvyšší série DEFINE s početnými luxusními modely od velikosti mATX, až po provedení XL-ATX. V této sérii najdeme to nejlepší, co Fractal Design nabízí. Promyšlené konstrukce, nejvyšší kvalitu, luxusní nadčasový vzhled. Samozřejmostí jsou prvky pro utlumení hluku a průhledné bočnice, nově je u nich používáno také temperované sklo.

Dnes testovaná skříň Fractal Design Meshify C zakládá zcela novou šestou sérii v portfoliu výrobce nazvanou MESHIFY. Tato série bude zaměřena na design umožňující vysoký průtok vzduchu vnitřním prostorem skříně. Svou velikostí a konstrukcí je Meshify C nejblíže modelu Define C, který je nabízen od loňského podzimu ve variantách s plnou, nebo průhlednou bočnicí. Před pár dny byla doplněna varianta Define C TG s celoplošnou bočnicí z temperovaného skla. A právě od tohoto modelu se Meshify C liší na první pohled jen konstrukcí čelního panelu. Při bližším pohledu však najdeme ještě pár drobných odlišností, ale ty si ukážeme později.

Fractal Design Meshify C

Podle slov výrobce přináší skříň Meshify C agresivní a vzrušující vzhled do stávající výrobní řady produktů Fractal Design s jedinečným chladícím výkonem. Tvrzené sklo s výrazným zatmavením doplňuje esteticky výjimečný styl "černá v černé", inspirovaný prvky stealth. Kompaktní a přesto prostorný interiér neomezuje průchod vzduchu okolo klíčových komponent. Skříň je tedy výrobcem cílena na zákazníky, pro něž je prioritou chladící výkon výsledné sestavy.

Nejdříve se podívejme na základní parametry skříně, uváděné výrobcem.

Fractal Design Meshify C Velikostní kategorie skříně: Midi Tower Rozměry (délka x šířka x výška): 395 x 217 x 440 mm Barevné varianty: pouze černá Materiál kostry (naměřena tl.): oboustranně lakovaný ocelový plech 0,8 mm Materiál bočnic (naměřena tl.): oboustranně lakovaný ocelový plech 0,8 mm Materiál čela: plast, ocelová lakovaná mřížka Podporovaná velikost desek: Mini-ITX, Micro-ATX, Full-ATX Počet pozic 5,25“: 0 Počet pozic 3,5“: 2x interní Počet pozic 2,5“: 3x interní Podporovaný typ zdroje: ATX (doporučen max. délky 175 mm) Pozice pro ventilátory: 3/2x 120/140 mm vpředu + 2/2x 120/140 mm nahoře + 1x 120 mm vzadu + 1x 120 mm dole Standardně osazené ventilátory: 1x 120 mm vpředu + 1x 120 mm vzadu (3pin FAN konektor) Konektory na čelním panelu: 2x USB 3.0, sluchátka, mikrofon Maximální výška chladiče procesoru: 172 mm Maximální délka grafické karty: 335 mm / 315 mm (s osazeným čelním ventilátorem)

Balení

Skříň Fractal Design Meshify C nám byla zaslána přímo od výrobce ze Švédska zásilkovou službou UPS. Přišla zabalena v originální kartonové krabici s jednobarevným potiskem. Poměrně velká šířka krabice naznačuje, že skříň bude velmi dobře ochráněna proti případnému poškození.

Z černého potisku obalu zjistíme většinu technickým parametrů skříně. Na čelní straně kartonu je zobrazena kresba skříně z bočního pohledu a také důležité upozornění na přítomnost skla v balení. Hlavní technické parametry jsou uvedeny na boku kartonu. Není žádným překvapením, že vyhlášenou švédskou ocel uvnitř nenajdeme. Ve Švédsku byl vytvořen pouze návrh skříně a její výroba probíhá v Číně. Jak jinak, švédská pracovní síla je určitě velmi drahá.

Na zadní straně kartonu můžeme vidět kresbu skříně, rozložené na hlavní komponenty, s krátkým vícejazyčným popisem jednotlivých položek.

Proti poškození během přepravy a skladování je skříň zabalena do igelitového pytle a dvě protilehlé stěny (strop a dno skříně) jsou opatřeny výlisky z pěnového polystyrénu. Tyto výlisky jsou dostatečně robustní a zajišťují dokonalou ochranu i při hrubém zacházení s balíkem. Bezpečnostní mezera mezi skříní a papírovým kartonem je bezmála 4 cm široká.

Přestože otlačené rohy kartonové krabice nasvědčují, že s balíkem se nezacházelo zrovna šetrně, skříň neutrpěla žádnou újmu.