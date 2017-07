Fortron (FSP Group) FSP200-50GSV-5K (85): 200W SFX prcek

Po jisté době se opět podíváme na zdroj od FSP, v tomto případě bulkový drobek FSP200-50GSV-5K (85) s výkonem pouze 200 W, ale certifikací 80 PLUS Bronze. Pořídit se dá už za méně než osm stovek, přičemž 200 W stačí na velké množství současných sestav. Jak je na tom ale s kvalitou?

Úvodní představení

Je to již nějaký pátek, kdy jsem kuchnul nějaký vzorek zdroje Fortron Source Power Group tak nějak přímo od zdroje, dnes tu máme další kousek, ale snad i o to zajímavější. Po několika žádostech jsem poptal zástupce FSP na FSP200-50GSV-5K (85), a jeden dostal! Toto je pouze 200W model v SFX provedení, ovšem již s certifikací účinnosti 80 PLUS Bronze (při 115 V!).

Dostat rozumnou účinnost z tak malého výkonu není právě jednoduché, nicméně roste počet uživatelů, kteřý hledají ATX (nebo alespoň SFX) zdroje s malým specifikovaným výkonem. Nabídka Mini zdrojů nad 150 W je poměrně chudá, ale většina nejbližších ATX zdrojů je pak až někde od 350 W nahoru. Tento SFX model tak vyplňuje právě tuhle mezeru. Většina SFX zdrojů je totiž v přepočtu na cena na watt dražší kvůli vyšším fixním nákladům k nacpání do menšího šasi.

Z toho důvodu jsem promyslel řazení a pro lepší odraz skutečnosti vytvořil upravené cenové rozdělení specificky pro SFX zdroje. FSP200-50GSV-5K (85) tak nyní spadá do kategorie mainstream, a i tak by se někdo mohl hádat, že bulkový zdroj s pouze dvouletou zárukou je spíš low-end. Nicméně myslím, že pro low-end se najde skutečně ještě dost Levných Šrotů. Rozhodně to není high-end, i když s cenou pod 800 korun by tam dle dřívějšího dělení spadal.

Jak můžete vidět, dodá až 15 A z větve +12 V (180 W). Nicméně větve +3,3 a +5 V jako tak často stále mají šílené hodnoty 14 a 16 A, hned se nabízí otázka, jestli vůbec zdroj dodá regulaci v normě dle ATX i v crossloadu, ačkoli jejich současné zatížení je jen 85 W. Samostatný stand-by zdroj je slabší (pouze 2 A, což může trochu limitovat počet USB zařízení), stejně jako větev -12 V (0,3 A).

Balení a příslušenství

Zdroj je zabalen pouze do tenkého průsvitného sáčku, jakožto bulk (OEM) kus. Žádný napájecí kabel, nic. Některé značky/prodejci však i k OEM zdrojům alespoň ten kabel přidávají, tak to bude symbolický mínus půlbod. Vím, že zdroj je určen pro výrobce sestav, ale ti takové modely přeprodávají koncovým uživatelům asi odjakživa, tak nač jim dávat nějaké extra zacházení…