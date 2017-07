Pure Base 600 Black: nejmenší skříň od be quiet!

Be quiet! Pure Base 600 (BG021), představená před pár měsíci, je aktuálně nejmenší počítačovou skříní z nabídky společnosti be quiet! Z rozměrů a samotného názvu řady je při porovnání s řadami napájecích zdrojů patrné, že je posazená doprostřed nabídky skříní střední třídy stejně jako mnoho jiných skříní, které jsme doposud viděli. Cena tohoto midi-toweru v čase krapet osciluje, není tak úplně jednoduché stanovit přesnou částku. Aktuálně je k dispozici za méně než dva tisíce korun, což je za poslední zhruba týden pokles asi o 10 %. Na domácím Německém trhu mezitím zdražila na 72 Eur. Cenově tak spadá někam mezi SilentiumPC Aquarius M60W a minule recenzovanou Supermicro GS50-000R . Pure Base 600 je mimochodem kryta tříletou zárukou.

