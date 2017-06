Modecom Volcano 750 gold: mainstream s výbavou highendu

Dnes se konečně v recenzi podíváme na jeden ze čtenáři nejvíce poptávaných zdrojů: Modecom Volcano 750 Gold. Aby také o něj nebyl zájem – s výkonem 750 W a certifikací 80 PLUS Gold stojí jen asi 2500 korun. A to má navíc ještě i plně modulární kabeláž. Prošel, ale nikoliv bez vady. V čem je dobrý a na čem všem výrobce až moc šetřil?

Úvodní představení

Dnes se podíváme na jeden ze zdrojů, který by mohl být velice lehce vyšvihnut do high-endu, v nynějším provedení je ale ořezán pro mainsreamový trh. Jedná se o Modecom Volcano 750 Gold (ZAS-MC90-SM-750-ATX-VOLCANO-GOLD), 750W zdroj s certifikací účinnosti 80 PLUS Gold (při 115 V). Na českém trhu je k dostání za necelých 2500 korun, v řadě Volcano Gold je také slabší 650W model.

Výrobcem zařízení je čínská SAMA, neboli Guangzhou AOJIE Technologies Co. Ltd. Tato firma má poměrně agresivní cenovou politiku, přesto jsou schopni vyrobit kvalitní platformy (no, většinou). Šance tedy je, že tento kus nedopadne úplně katastrofálně. Platforma je na trhu už nějaký ten pátek, jedná se v podstatě o další verzi 12V zdroje rezonantně řízeného mikročipy Champion Micro se synchronním usměrněním tranzistory na sekundární straně.

Jak můžete vidět, nabízí jednu silnou výstupní větev, která dodá až 744 W, čili téměř plný nominální výkon. Větve +3,3/+5 V dodají 20 A každá či 100 W kombinovaně, ovšem díky DC-DC buck regulátorům by asi neměly mít problém zvládnout společně i dost přes 100 W. Jak větev -12 V, tak stand-by zdroj jsou o něco výkonnější, než obvykle, konkrétně mají maximum 0,5 A a 3 A. Z pokročilejších ochran má Volcano 750 Gold dle Modecomu pouze ochranu proti celkovému přetížení (OPP).

Balení a příslušenství

Krabice je krapet větší, jelikož i zdroj sám je větší, navíc je v balení velký pytel modulárních kabelů. Na přední straně vidíme snímek zdroje a pár základních údajů, toť vše.

Situace není o moc lepší na zadní straně. Zde máme navíc počet konektorů, to je tak zhruba vše. Bylo mi řečeno, že kabeláž je poměrně dlouhá, ale jak to má vědět zákazník? Taková informace nikde není! Na krabici, ani na webu! Pokud byste čekali, že dlouhý bílý text pod snímkem zdroje vám něco řekne, tak bohužel. Je tam v podstatě jen „zdroj Volcano 750 Gold“, v různých jazycích. Nebo taková je hádám asi idea, český text je totiž „adaptér Volcano 750 Gold“, ať už je to cokoli. Modecom si doufám vezme zpětnou vazbu k srdci a tohleto pošteluje.

Jediná strana s alespoň nějakými informacemi je horní strana. Tam je pár prohlášení o technologii a použitých komponentách, ze kterých vidíme, že zdroj má kondenzátory Teapo. No, chtělo se mi to nějak peprně okomentovat, ale za tu cenu to je možná ve výsledku ještě výhoda. Může to být ještě horší než Teapo, ačkoli ne zase o tolik, jestli to bude nejběžnější (a levná) notoricky odcházející řada SC. Jinak se nikde, ani zde nahoře, nedozvíme distribuci výkonu, žádné informace o kompatibilitě s napájecími stavy procesorů atd., nic. Já sice vím, že s tímto zdroj nebude mít žádný problém, ale tzv. bežný uživatel je bez šance.

Co se týče příslušenství, na tu cenu je celkem bohaté. Jak zdroj samotný, tak modulární kabeláž jsou v samostatných látkových pytlících. K tomu šest dlouhých šroubů s velkou hlavou pro ruční montáž (dlouhé kvůli tomu, že závity jsou utopené hlouběji v šasi) a dokonce nějaké stahovací pásky. K tomu obvyklý napájecí kabel a nějaký leták, asi by se tomu dalo říkat manuál. Za to celkem přihodím tři body.