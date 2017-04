Supermicro SuperChassis GS50-000R – „herní“ skříň

Do redakce nám po základní desce od Supermicro nabídli i vzorek skříně, SuperChassis GS50-000R. Jedná se o midi-tower řady S5 s poměrně dost bohatými možnostmi montáže chlazení a mnoha pozicemi pro disky a jiné jednotky. Cenová laťka je ovšem vyšší a atakuje hranici tří tisíc, jakou kvalitu za tu cenu nabízí?

Úvod

Supermicro SuperChassis GS50-000R je pokusem společnosti Supermicro expandovat na trh pro domácí uživatele. Tento midi-tower je dostupný ve dvou variantách, náš model je černě lakován pouze na viditelných stranách. Zbytek a také vnitřek je lakován transparentně (tedy alespoň doufám, že na tom nějaká vrstvička laku je, snad by se SM za tu cenu neodvážil prodávat pouze pozinkovaný plech). Druhý, GS5B-000R, je kompletně lakován černou barvou ze všech stran a také v interiéru. GS50-000R má několik různých jmen (SuperChassis GS50-000R, SCGS50-000R, CSE-GS50-000R) a na webu společnosti je jak pod řadou midi-towerů S5, tak rovněž pod produkty Gaming („herní“, ať je to cokoli). Podobná je situace i s černou verzí, ta však pod produkty Gaming pro jistotu zařazena není. Na první pohled je to tak celkem značný zmatek, trochu jako u Antecu (mnoho téměř stejných produktů pod různými názvy pro různé regiony, šílené neaktuální weby), ačkoli tady to tak špatné ještě není, zatím. Supermicro také nabízí kompletní konfigurace zejména pro hráče her s využitím jejich desek a těchto skříní.

Velikost Midi-tower Velikost desek Mini-ITX, Micro-ATX, Full-ATX Barvy/varianty kompletně černá; černá zepředu, ze stran a shora (zbytek transparentní) Rozměry 200 × 493 × 460 mm (šířka × hloubka × výška) Materiál kostry SECC plech, 0,6 mm Materiál bočnic SECC plech, 0,6 mm; plastové okno Materiál čela plast, kartáčovaný hliníkový panel Hmotnost (vč. ventilátorů) 7,88 kg Pozice 5,25" 2× externí Pozice 3,5" 6× interní Pozice 2,5" 4× interní Typ zdroje ATX Pozice pro ventilátory 2× 14 cm vepředu, 1× 12 cm vzadu, 3× 14 cm nahoře, 2× 12 cm dole, 1× 14 cm/2 × 12 cm v bočnici Osazené pozice 2× 12 cm vepředu, 1× 120 mm vzadu Čelní I/O panel 2× USB 3.0, jack vstup/výstup

Midi-tower GS50-000R je malinko užší než minule recenzovaný SilentiumPC Aquarius M60W, nicméně je o něco vyšší a delší, podobně jako Zalman Z9 Neo. V horní části však na rozdíl od Zalmanu nemá žádný dekl, což znamená, že při stejné velikosti kostry bude uvnitř více místa. Po naší recenzi došlo ze strany SilentiumPC ke zlevnění v ČR, M60W je tak nyní ještě levnější, než předtím. Vedle toho GS50-000R nyní stojí asi 2900 korun, což je asi dvojnásobek nynější ceny M60W. Všechny zmíněné skříně mají srovnatelnou velikost, nicméně z ceny je patrné, že Supermicro míří spíše někam k přelomu mainstreamu a high-endu. Stále však skříně můžeme porovnat: bude Supermicro alespoň o polovinu lepší, když stojí dvojnásobek? Rozhodně má více pozic pro disky a ventilátory, pojďmě se tedy na to podívat blíže!

Balení a příslušenství

Přední strana krabice zobrazuje nákres skříně ze strany a z boku, nic víc.

Vzadu se však nachází detailní nákres všech součástí, to je sympatické. Kdyby jen něco podobného bylo i na webu Supermicro, teď nezbývá než skříň nejprve koupit a pak si teprve můžete prohlédnout výkres, jak to vypadá, to je… velice chytré.

Další nákresy jsou na stranách krabice, tento ukazuje všechny pozice pro ventilátory. To je opět pěkné, ovšem znovu, na webu nic a nenajdete to ani v 17MB manuálu. Vlastně, v něm není ani uvedeno, že do skříně vůbec lze dát dva ventilátory dolů. Jeden je tam krapet natěsno, možná proto Supermicro na krabici uvádí jen jeden. Anebo to prostě znovu „zvorali“.

Balení je zvláštní. Krabice skříně je velice rozměrná, asi největší, jakou jsem zatím viděl, přitom uvnitř jsou pouze velké bloky pěny a v tom normální skříň. Příslušenství je v pěně v horní části. GS5B-000R má však krabice celkem normální, přitom jsou obě skříně vlastně stejné. Proč mít dvě tak rozdílné krabice jen pro různé barvy?

Když se podíváme do veliké krabice s příslušenstvím, tak opět vidíme, že je z větší části prázdná, příslušenství zabírá pár procent objemu. Najdeme v ní manuálu, 10 stahovacích pásek, buzzer a nějaký ten reduktor s kablíkem pro zapojení tlačítek a diod. Plus dvě gumové záslepky pro průchody hadic vodního chlazení, pro jejich zakrytí v případě demontáže chlazení po vylomení záslepek plechových. Pěkné! Nicméně stále to šlo dát do sáčku a vložit nějam dovnitř skříně, místo tak velké prázdné krabice.