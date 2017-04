Topower SilentEZ 350W: modulární low-end

Výprodejový stařičký Topower SilentEZ 350W nabízí za zhruba pět stovek poměrně zajímavou sadu funkcí. Mimo účinnosti blížící se 80 % díky topologii two-transistor forward, bohatého balení a údajně tichého chodu má dokonce i částečně modulární kabeláž. Má tak starý model smysl do starších sestav s malou spotřebou?

Úvodní představení

Topower SilentEZ 350W je jeden z těch zdrojů, které zapomněl čas. Tento konkrétní kus byl vyroben v roce 2008 nebo zhruba tou dobou, jedná se ještě o první řadu SilentEZ (ne revidovanou TOP-xx0SE). Časem tak spadl do low-endu čistě kvůli svému stáří, nyní se dá sehnat ve výprodeji. Zbývající kusy jsou tak k mání za něco přes 500 korun. Přitom jsou ještě poměrně nabité funkcemi, nebo to tedy alespoň tvrdí balení. Na první pohled můžeme vidět, že jsou semi-modulární, na tu cenu je to dost slušná výbava.

Topower tvrdí, že SilentEZ má dvě +12V větve, obě 20A (nebo 24 A kombinovaně). Nikde ovšem není žádná zmínka o ochranách, a to tedy ani OCP na těchto větvích, tak budeme muset zjistit, jestli vůbec zdroj nějaké má. Jelikož se jedná o zdroj verze ATX 2.3, má ještě stále poměrně silné větve +3,3 a +5 V, které dodají 21 a 18 A. Stand-by zdroj dodá 2,5 A a větev -12 V pak 0,3 A. To jsou i dnes celkem běžné hodnoty, což je slušné na tak starý model.

Balení a příslušenství

SilentEZ 350W je dokonce zabalen v krabici, za tu cenu by to mohlo být trochu překvapivé, ale mějte na paměti, že původně se nacházel v úplně jiném segmentu trhu. Přední strana krabice je poměrně jednoduchá, ale informuje o běžné účinnosti a několika dalších drobnostech, u některých ani nevím, co si pod tím vlastně představit.

Zadní strana krabice informuje o dostupné kabeláži formou výkresu, jen je trochu nepochopitelné proč u toho nejsou i jejich délky. Dále opět něco o dvou větvích, ale nic o ochranách. Dále něco o konektorech, existenci takového patentu jsem nenašel, tak netuším, jestli je Topower někdy dostal. Dnes je to naprostý standard, tak kdo ví.

Něco je pak i na jedné ze stran. Topower jaksi jen zapomněl na tabulku distribuce výkonu a jakékoli další podrobnější informace. Hádám, že marketing nebyl silnou stránkou, rozhodně ne marketing u Topower.

SilentEZ 350W sám o sobě je zabalen v bublinkovém sáčku. Mimo to jsou v krabici modulární kabely, napájecí kabel, šroubky, dva stahovací pásky a pět barevných pásků ze suchého zipu. Za pětistovku docela slušné, jen chybí manuál.