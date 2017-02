SilentiumPC Brutus M10 Pure Black: fajn skříň za sedm stovek

Polská společnost SilentiumPC je známá výrobou cenově zajímavých a přitom kvalitně provedených počítačových skříní. Dnes si představíme nejlevnější model z aktuální nabídky s označením SilentiumPC Brutus M10 Pure Black, který bude vhodný pro nenáročné počítačové sestavy, kde úspora každé koruny hraje důležitou roli.

Úvod

V rámci návrhů herních počítačových sestav často využívám skříně od společnosti Silentium PC. Jsou mezi zákazníky docela oblíbené, neboť se již tradičně vyznačují kvalitním zpracováním, promyšlenou konstrukcí a v neposlední řadě relativně nízkou cenou. Dosud nejlevnějším modelem tohoto výrobce, se kterým jsem se mohl seznámit, byl SilentiumPC Regnum RG1. Tato moderně koncipovaná skříň se stala jasnou volbou pro herní počítačové sestavy v nejnižší kategorii, kde nahradila předchozí bestseller Zalman Z1.

Před pár dny jsem obdržel zadání na složení počítačové sestavy, která bude primárně sloužit na takové to domácí brouzdání, na skladování fotografií a jejich lehké úpravy, nějaké psaní ve wordu, apod. Ve výhledu by měla sestava umožnit doplnění o grafickou kartu nižší třídy, až si děti prosadí nějakou tu hodinku na hraní. Nejdůležitějším kritériem bylo dosažení nízké ceny bez citelného dopadu na kvalitu a také spíše menší rozměry počítačové skříně. Naopak hlučnost sestavy byla na opačném konci důležitosti.

Při výběru vhodné skříně na webu významného prodejce IT techniky jsem se tentokrát dostal do zcela nejnižšího segmentu s cenami začínajícími na necelých čtyřech stovkách, který obvykle přeskakuji jen letmým pohledem. No řeknu vám, že při zkoumání konstrukčního řešení nejlevnějších skříní v nabídce to byl ze začátku spíše děs a běs. Zastaralé koncepce s obrovskými, pevně uchycenými koši na disky a mechaniky, často holé plechy bez povrchové úpravy, podivně děrované pozice pro ventilátory, no bylo toho více, co mě na nejlevnějších skříních odrazovalo.

Ve finále se výběr zúžil na dvě skříně, které vyhovovaly velikostně a nacházely se v cenově přijatelném limitu do sedmi stovek. Levnější variantou byla skříň Evolveo M1, která mě na fotografiích zaujala decentním vzhledem, vzdušným vnitřním uspořádáním a prostorem pro uklizení kabeláže. O bezmála dvě stovky dražší variantou byla skříň SilentiumPC Brutus M10 Pure Black s podobnou koncepcí, která se nakonec bez možnosti vzájemného fyzického porovnání stala vítěznou volbou hlavně z důvodu sázky na ověřeného výrobce.

SilentiumPC Brutus M10 Pure Black

V aktuálním výrobním portfoliu výrobce SilentiumPC zaujímá skříň Brutus M10 Pure Black tu nejnižší pozici. Jedná se o výchozí model řady Brutus Mxx, tedy skříní kategorie Midi Tower. V této řadě dosud najdeme na trhu ještě vyšší model M25. Výroba staršího modelu Brutus M23 již byla ukončena.

Marně přemýšlím, z jakého důvodu dostala tato modelová řada do vínku nelichotivé jméno Brutus. Společnost SilentiumPC dává tradičně svým produktům latinské názvy, takže inspirací ji v tomto případě byl zcela jistě římský politik Marcus Iunius Brutus. Ten je nechvalně znám svou účastí na spiknutí proti Gaiu Iuliu Caesarovi a na jeho zavraždění v roce 44 př. n. l. Nakonec málo kdo nezná Caesarova domnělá poslední slova „et tu, Brute“. Nevím jak na vás, ale na mě působí postava Bruta spíše negativním dojmem.

To ovšem nemohu říct o počítačové skříni SilentiumPC Brutus M10 Pure Black. Ta na mě nakonec ve výsledku udělala poměrně dobrý dojem. Ale nepředbíhejme a podívejme se na základní parametry skříně, uváděné výrobcem.

SilentiumPC Brutus M10 Pure Black Velikostní kategorie skříně: Midi Tower Rozměry (délka x šířka x výška): 361 x 193 x 415 mm Barevné varianty: pouze černá Hmotnost: 2,7 kg Materiál kostry (naměřena tl.): oboustranně lakovaný ocelový plech 0,6 mm Materiál bočnic (naměřena tl.): oboustranně lakovaný ocelový plech 0,5 mm Materiál čela: plast, ocelová lakovaná mřížka Podporovaná velikost desek: Mini-ITX, Micro-ATX, Full-ATX Počet pozic 5,25“: 1x externí Počet pozic 3,5“: 2x interní Počet pozic 2,5“: 3x interní Podporovaný typ zdroje: ATX Pozice pro ventilátory: 1x 80/92 mm vzadu + 1x 120 mm vpředu Standardně osazené ventilátory: 1x 80 mm vzadu (3pin FAN konektor) Konektory na čelním panelu: 2x USB 3.0, sluchátka, mikrofon, čtečka karet Maximální výška chladiče procesoru: 159 mm Maximální délka grafické karty: 220 mm

Balení

Skříň SilentiumPC Brutus M10 Pure Black byla zakoupena u jednoho z velkých českých prodejců výpočetní techniky. Přišla zabalena v originální kartonové krabici s jednobarevným potiskem. Co mě v první chvíli překvapilo, je hmotnost krabice, respektive její nečekaná lehkost. Opravdu se v této krabici nachází kovová počítačová skříň? Nenesu si domů jen pár litrů nefalšovaného čínského vzduchu?

Z potisku obalu zjistíme většinu technickým parametrů skříně a také se dozvíme, že byla vyrobena v Číně. Jak jinak, evropská pracovní síla je prostě drahá. Popisky jsou v polštině a na opačné straně krabice v angličtině.

Podívejme se tedy dovnitř. Bude tam? Ale ano, po rozbalení na nás zpoza igelitu vykoukne známé logo s písmenem S.

Proti poškození během přepravy a skladování je skříň zabalena do igelitového pytle a dvě protilehlé stěny (strop a dno skříně) jsou opatřeny výlisky z pěnového polystyrénu. Ten by měl skříň ochránit proti vnějším tlakům na krabici po zatížení. Jenže…

Podle mého názoru výrobce ochranu skříně trochu podcenil a šetřil více, než je zdrávo. Polystyrenové výlisky by měly zajistit určitou bezpečnostní mezeru mezi vnitřní stěnou papírového kartonu a povrchem skříně. Zatímco mezera mezi stropem, nebo dnem skříně a kartonem je dostatečná, mezi vystouplými prolisy bočnic a nejrozměrnějšími stěnami kartonu je jen pár milimetrů, které nemusí stačit.

Přesvědčil jsem se o tom na vlastní kůži, když jsem musel první kus dodané skříně obratem reklamovat z důvodu poškození jedné z bočnic. Jak to vypadalo, můžete posoudit z obrázku níže. Již na první pohled prohnutá stěna kartonu svědčila o tom, že balík byl uložen naležato a silněji zatížen. Možná si skladník nebo kurýr jen ulehčil bolavým nohám. Každopádně bočnice z relativně tenkého plechu tlaku neodolala a nevratně se deformovala.

Všem mohu jen doporučit, aby v případě koupě tohoto modelu zkontrolovali stav skříně ihned při převzetí na prodejně nebo od dopravce. Lze se tak vyhnout nutným starostem se zasláním výrobku zpět a případnému prokazování příčiny a viníka poškození. Ale pojďme se již podívat na samotnou skříň.