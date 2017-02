Silverstone SST-PS14B: moderna do kanceláře

Vydavatelství Take Two o třetí Mafii mluví jako o velkém úspěchu, ale čísla hovoří jasně. Od října, kdy hra vyšla, bylo vyexpedováno pouhých pět ...

Z americké pobočky společnosti Silverstone jsme do Kanady obdrželi vzorek nové skříně, která implementuje všechny standardní prvky z poslední doby, jako zdroj dole, 2,5" pozice všude možně a přitom velice nízkou cenou. Cenou, která může být zajímavá jak pro uživatele, kteří hledají jednoduše jen držák komponent s nějakým tím chlazením, nebo pak výrobce sestav, zejména kancelářských, kteří chtějí ušetřit, kde to jen jde při zachování přiměřené kvality. Jedná se o poslední model z Precision Series, PS14 (SST-PS14B). Srovnáme i to, zda dokáže konkurovat některým OEM skříním jak z hlediska designu, tak hlavně kvality zpracování.

Silverstone PS14 je nejnovější verze z řady skříní Precision. Vzorek jsme dostali ještě před oficiálním uvedením na trh, které proběhne až v průběhu března. Prodávat se má za 40 amerických dolarů, u nás to tedy pravděpodobně bude opět v cenové hladině kolem třinácti stovek. Co vám za tyto peníze nabídne?

