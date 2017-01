Corsair CX550M: sbohem skupinová topologie

Po jisté době se mi podařilo získat zástupce nové řady Corsair CXM, která oproti předchůdcům přináší výrazný posun. Platforma nyní nabízí jedinou +12V větev a buck měniče napětí pro větve +3,3 a +5 V. Zůstává částečně modulární kabeláž a certifikace 80 PLUS Bronze. Nyní ovšem s pětiletou zárukou.

Úvodní představení

Semi-modulární řada Corsair CXM už je s námi nějakou dobu. Zažila již mnoho revizí s různými platformami, ta poslední, nynější verze přišla na trh téměř před rokem a přinesla delší záruku (pět let místo původních tří) stejně jako i pokročilejší platformu. Po nějakém úsilí se mi podařilo od Corsairu získat CX550M (RPS0028, nebo také CP-9020102), 550W model z této řady. Tento kus se dá sehnat pod 1900 korun, to jej celkem jistě umisťuje do mainstreamu. V Německu se ovšem nechá koupit už i pod 60 Eur a ve Státech dokonce běžně za 60 dolarů, ovšem velice často v akci za 40 včetně dopravy. To by bylo dokonce v low-endu. Stejně jako některé předchozí revize je i tato vyráběna u Channel Well Technology. A stejně jako ta předposlední je i tato certifikována 80 PLUS Bronze (při 115 V).

Tato poslední verze přináší pouze jediný výstup z transformátoru, 12 V, jak je již standardem v high-endu a postupně se to dostává i do mainstreamu. Tato větev sama o sobě dodá plný výkon zdroje, 550 W. Jako je pak obvyklé, větve +3,3 a +5 V používají DC-DC buck měniče a dodají 120 W kombinovaně (25 A/+3,3 V a 20 A/+5 V). Co je u tohoto modelu rovněž zajímavé je výkonnější stand-by zdroj (3 A) a také větev -12 V (0,8 A). Dle specifikací na webu Corsairu je zdroj z pokročilejších ochran vybaven pouze ochranou proti celkovému přetížení (OPP), mimo sady základních ochran (podpětí, přepětí, zkrat).

Balení a příslušenství

Krabice samotná je taková střední velikosti. Je provedena v pro Corsair poslední dobou běžné kombinaci černé a žluté a rozložení, na které jsme již také zvyklí. Na přední straně je tak snímek zdroje a několik základních parametrů.

Na zadní straně pak jsou další snímky a vyobrazení rozměrů zdroje (všimněte si, že CX550M je hluboký pouze 140 mm), tabulka s distribucí výkonu a dva grafy. Na prvním je průběh účinnosti a na druhém pak průběh hlučnosti v závislosti na zátěži. Podle něj by měl zdroj být velice tichý až do asi 400 W, pak se ventilátor pomalu roztočí až k maximální rychlosti.

Na horní straně jsou pak snímky a počty konektorů. Jelikož CXM je spíše levnější řadou, zdroj je zabalen pouze v bublinkovém sáčku, nic víc jej nechrání.

Co se týče příslušenství, máme napájecí kabel, všechny modulární kabely, nějaké šroubky, manuál a záruční papír, plus deset stahovacích pásek. To by myslím stálo za půl bodu.