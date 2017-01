Chladiče pro HTPC: Když na procesor nastoupí těžká váha

Včera jste se v první části testu nízkoprofilových chladičů jste se mohli seznámit s prostředím testu, jeho motivací a především s výkonem první várky kompaktních chladičů. Tentokrát se s chlazením malého, nenáročného procesoru Intel i3 zkusí popasovat těžší váhy a také jeden doma upravený chladič.

Když už se něco dělá, má se to dělat pořádně. Skončit u drobných chladičů by tak nemělo smysl a ve druhé části vyzkouším ty největší kusy, které se do skříně ještě vejdou. Jeden se vlastně ani vejít neměl, ale nedbal jsem oficiálních rozměrů a prostě to zkusil a povedlo se.

Už v první části článku jste se dozvěděli, že specifické prostředí testovací sestavy sebou nese zajímavý fakt. Orientace ventilátoru chladiče může mít výrazný vliv na celkový výkon chlazení. Všechny dnes testované chladiče umožňovaly otočení ventilátoru, čehož jsem s jednou výjimkou, kde to nemělo smysl měřit, využil a nakonec jsem byl velmi překvapen výsledky.

Pro zopakování si představíme testovací sestavu.

Skříň

Základem pro test byla skříň Silverstone SST-SG13B-Q, podporující mini-ITX desky, ATX zdroje, dvouslotové grafické karty i více SSD disků.

Zdroj

Doma jsem měl zdroj Seasonic S12II-430, na svou dobu vcelku kvalitní a tichý model.

Procesor

Vybral jsem Intel Core i3 6100, který svým jednovláknovým výkonem, čtyřmi vlákny a nízkou spotřebou splňoval vše, co od HTPC vyžaduji. V UEFI jsem nechal výchozí nastavení se všemi úspornými funkcemi i výchozí napětí.

Operační paměť

Výběr paměti byl snadný, musely to být DDR4 s kapacitou 2×8 GB. Volba padla na KINGSTON HyperX FURY Black 2400 MHz a ač jsem si vědom, že je čipset neumí využít, tak byly při nákupu levnější jak 2133MHz varianta.

Základní deska

Jedna z mála cenově rozumných desek se třemi PWM konektory na ventilátory byla Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFI. Velmi mi vyhovuje i fakt, že deska podporuje M.2 disky, ušetřím si tak dva kabely, které bych musel někam schovat.

Pevný disk

Operační systém Windows 10 a programy se nachází na M.2 disku ADATA Premier Pro SP900 128 GB. Zbytek dat je na NAS, kapacita disku je jednoznačně dostatečná.

Grafická karta