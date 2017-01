Chladíme HTPC: test nízkoprofilových chladičů

Počítač do obýváku je specifická disciplína, kde se musí sejít rozumný výkon, malý form factor a velmi tiché chlazení. Výběr nejlepšího chladiče není tak snadný, jak se může zdát. Přesvědčte se, že cena v případě výběru chladiče není až tak důležitá, jako vlastní invence a chvilka strávená pokusy.

Postupný vývoj technologií umožňuje oprostit se od běžných formátů počítačových skříní a desek a není problém postavit si domů stroj s rozměry, které by ještě před pár lety byly nemyslitelné. Dnes se podíváme na chlazení procesoru v obývákovém PC v 11,5litrové skříni.

Myšlenka počítače v obýváku u televize mi byla vždy blízká. Pamatuji, že jsem před mnoha lety sehnal na svou dobu kompaktní Compaq Evo s Pentiem 4. Byl to i na svou dobu hlučný a nevýkonný pokus, ale i tak jsem ho nějakou dobu u televize provozoval. Další zastávkou byl po pár Android boxech ZOTAC CI320, což je pasivně chlazené mini PC s Atomem N2930, 4 GB RAM a 64GB SSD. Konfigurace byla bídná, ale na přehrávání full HD videa, prohlížení internetu a streamování her přes Steam In-Home streaming, dostatečná a nic mě nemotivovalo k upgradu. Jednoho dne jsem ho už ale nezapnul a po reklamaci jsem měl v ruce dobropis.

Začal jsem plánovat nákup nového HTPC a tentokrát z klasických komponent. Obecně jsem fanda skříní od Silverstone a zahleděl jsem se do modelu SST-SG13B-Q podporujícího mini-ITX desky a ATX zdroje. Doma jsem měl i zdroj Seasonic S12II-430, základ tak byl daný.

Sestava nakonec vypadá následovně:

Procesor

Vybral jsem Intel Core i3 6100, který svým jednovláknovým výkonem, čtyřmi vlákny a nízkou spotřebou splňoval vše, co od HTPC vyžaduji. V UEFI jsem nechal výchozí nastavení se všemi úspornými funkcemi i výchozí napětí.

Operační paměť

Výběr paměti byl snadný, musely to být DDR4 s kapacitou 2×8 GB. Volba padla na KINGSTON HyperX FURY Black 2400 MHz a ač jsem si vědom, že je čipset neumí využít, tak byly při nákupu levnější jak 2133MHz varianta.

Základní deska

Jedna z mála cenově rozumných desek se třemi PWM konektory na ventilátory byla Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFI. Velmi mi vyhovuje i fakt, že deska podporuje M.2 disky, ušetřím si tak dva kabely, které bych musel někam schovat.

Pevný disk

Operační systém Windows 10 a programy se nachází na M.2 disku ADATA Premier Pro SP900 128 GB. Zbytek dat je na NAS, kapacita disku je jednoznačně dostatečná.

Grafická karta

V testu je použito integrované grafické jádro Intel HD Graphics 530.

Po sestavení HTPC jsem zjistil, že mi nevyhovuje zvukový projev boxovaného chladiče procesoru a zabrousil jsem na internet vybrat chladič nový. Kvalitních testů chladičů je dostatek, ale prakticky nikde nejde najít řešení chlazení do takto specifického prostředí. Recenze většinou testují chladiče na tepelně hodně výkonných procesorech a ve speciálně vytvořených skříních. To samozřejmě není špatně, ale pro mě bylo zásadní porovnat výkon chladičů v omezeném prostoru na low endovém procesoru v reálných podmínkách.

Začal jsem tím, že jsem zjistil limitující rozměry pro výběr chladiče a tím byla samozřejmě výška. Výrobce skříně uvádí jako maximum 61 mm, jak si ale ukážeme dále, jistá rezerva tam stále je. Po nastavení filtrů na mnoha vyhledávačích jsem měl konečně výběr možností. Papírově se mi některý líbil víc, některý míň, nakonec se jich v testu objeví třináct kusů.

Ještě než začnu s popisem jednotlivých chladičů, tak bych se rád podělil o několik poznatků ze stavby PC do takto malé skříně se standardním zdrojem. Proti očekávání to šlo vcelku dobře. Dalo se to tušit, protože na LinustechTips do ní dokázali nacpat Intel Xeon E5 2699v3, nVidia Titan X a vodní chlazení. Co bych si ale odpustil, je nemodulární zdroj. Používám pouze 24pinový a 8pinový ATX konektor, zbytek je smotán a v bedně zbytečně překáží.