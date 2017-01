Zalman Z9 Neo: levná skříň s pěti ventilátory

Třetí a zatím nejlevnější skříní v testu je Zalman Z9 Neo Black. Tento midi-tower, dostupný v černé a bílé barvě, je vybaven dvojicí pozic pro každou velikost disků a mechanik, tlumenými dvířky a oknem v levé bočnici. Již z továrny má pět ventilátorů.

Úvod

Už bylo pomalu na čase se opět podívat i na nějakou tu skříň. Tuhletu Zalman Z9 Neo Black už tu mám nějaký pátek a zatím jsem ji jenom posouval z místa na místo, abych se vůbec mohl v místností pohnout, tak už byl nejvyšší čas. Co jsem tak v jásotu nepolíbených občas zahlédl i pár uživatelů, kteří jsou kvalitu od…nekvality schopni poznat, skříně Zalman sice za tu cenu mohou nabídnout nějaké pokročilé funkce, ale kvalita výroby je mnohdy bídná. Když se tedy naskytla příležitost, tak jsem do toho šel, abych se mohl na vlastní bulvy přesvědčit, kde tedy leží pravda. Bylo nabídnuto několik modelů, z nichž Z9 Neo byl označen jako to, co by mne snad mohlo uspokojit. Musím přiznat, že netuším, jak Zalman určuje, že modely s nějakým označením spadají do nějaké cenové kategorie. Nemohu tedy k věci říct víc, než pouze shrnout fakta. Je to midi-tower a je k dispozici v černé a bílé barvě. Podrobnosti jsou v tabulce.

Velikost Midi-tower Velikost desek Mini-ITX, Micro-ATX, Full-ATX Barvy/varianty bílá, černá Rozměry 490 × 205 × 482 mm Materiál kostry SECC plech, 0,7 mm Materiál bočnic SECC plech, 0,7-0,8 mm (nerovnoměrné lakování); plastové okno Materiál čela plast, broušená plastová deska na dvířkách Hmotnost (vč. ventilátoru) 6,54 kg Pozice 5,25'' 2× externí Pozice 3,5'' 2× interní Pozice 2,5'' 2× interní Typ zdroje ATX Pozice pro ventilátory 2× 140 mm vepředu, 1× 120 mm vzadu, 2× 120 nahoře Osazené pozice 2× 120 mm vepředu, 1× 120 mm vzadu, 2× 120 mm nahoře Čelní panel 2× USB 2.0, 2× USB 3.0, jack vstup/výstup

Jak tedy bylo řečeno, Zalman Z9 Neo je k dispozici v bílém a černém provedení, obě docela levné (lehce přes 1500 korun). To by naznačovalo, že Zalman tento midi-tower směřuje někam do nižšího mainstreamu. Tenké plechy, společně s nízkou hmotností, to rozněž naznačují. To je tak vše, co z toho můžu odhadnout.

Balení a příslušenství

Přední strana krabice zobrazuje nákres skříně. Zadní strana je vlastně úplně stejná, vlevo jsou specifikace v různých jazycích a vpravo pak tabulka podobná té naší výše.

Skříň samotná je zabalená v igelitu a vsunuta do dvou kusů polystyrenu. Obvyklé balení skříní.

Příslušenství je v uzavíratelné plastové taštičce, která je srolovaná a vázacím drátem přichycena uvnitř skříně. Můžeme vidět manuál, nějaké náhradní šrouby s velkou hlavou, distanční sloupky a pak různé druhy šroubů (pro základní desku, mechaniky atd.). A pět stahovacích pásek.