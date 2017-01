Corsair SF600: 600W semi-pasivní zdroj formátu SFX

Corsair až donedávna zdroje formátu SFX vůbec nenabízel. Nicméně už jeho první řada s trhem okamžitě a podstatně zamávala. Nejen, že v podstatě ihned dohnal výkonnostní metu konkurence, ale kontroval rovnou se semi-pasivním zdrojem se sedmiletou zárukou.

Úvodní představení

Corsair SF600 je (společně s SF450) debutem Corsairu v segmentu SFX zdrojů. Hned touto první řadou se však společnosti podařilo pěkně rozvířit poměrně stojaté vody SFX segmentu. SF600, vyráběný čínskou společností GreatWall, v základním SFX formátu (125 × 100 × 63,5 mm) skrývá 600 W. Je také certifikován účinností 80 PLUS Gold (při 115 V) a přitom plně modulární a také semipasivní! Z toho důvodu tak je i na tomto zdroji nálepka upozorňující na semipasivní chod, jak můžete vidět.

Corsair navíc na zdroj poskytuje 7letou záruku, což je – dle mého vědomí – zcela nejdelší záruka poskytovaná na SFX zdroje. S ohledem na toto vše a navíc poměrně vysoký výkon 600 W je vlastně i cena celkem rozumná. Aktuálně se prodává asi za 3200 korun.

SF600 je vlastně 12V zdrojem, jeho jediná výstupní 12V větev tak dodává plný výkon 600 W. DC-DC měniče pak snižují napětí a dodávají 20 A na každé větvi (nebo 120 W kombinovaně). Stand-by větev dodává klasické 2,5 A a -12 V pak 0,3 A. Corsair sám uvádí, že zdroj má pouze ochranu proti celkovému přetížení a přehřátí. Nicméně zatímco explicitně nezmiňuje OCP, je možné celkem bezpečně očekávat, že minimálně větve +3,3/+5 V budou ochranu mít zabudovanou v buck kontroléru.

Balení a příslušenství

Krabice Corsairu SF600 je dle očekávání menší, jelikož i zdroj samotný je malý. Corsair používá kombinaci černé a žluté barvy jako u jiných zdrojů certifikovaných 80 PLUS Gold. Jako obvykle je potisk vlastně na samostatné krabici z tvrdého papíru (nebo v podstatě takovém návleku), zatímco zdroj s příslušenstvím je uvnitř, v kartonové krabici. Na přední straně můžeme vidět snímek zdroje a některé základní funkce.

Podrobnější informace jsou k nalezení na zadní straně, kde je i diagram hlučnosti ventilátoru, dle kterého by zdroj měl do nějakých 120 W jet zcela pasivně, a maximální rychlost by měla zůstat pod 3000 otáčkami za minutu. Dále je k vidění tabulka s distribucí výkonu, graf účinnosti a pak už jen většinou totéž, co vepředu.

Co se týče výbavy, balení je poměrně bohaté. Zdroj samotný i kabeláž jsou zabaleny v pěkných látkových pytlících, zdroj je navíc ještě v igelitovém sáčku a pak sedí mezi dvěma bloky silné pěny. Dále tam je i napájecí kabel, manuál a nějaké záruční papíry, deset stahovacích pásek, šroubky a nějaká samolepka. Myslím, že to stojí za dva body.