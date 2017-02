25 let českého internetu a jak jsem s ním začínal já

Vědci – zvláště počítačoví vědci – ale chápali nutnost obousměrného přenosu dat. Pochopili, že trvalé datové propojení je jediný způsob, jak konzultovat problémy, předávat si soubory a to velmi rychle, bez nutnosti čekat na poštu, která byla dříve jen o něco málo více zamrzlá, než je dnes. Když jsem psal v 80. letech do USA a prosil jsem Freda Cohena o kopii jeho knihy Computer Viruses, vyžadovala odpověď téměř rok (do čehož patrně spadal i pokus STB a FBI o odhalení případné nevhodnosti této komunikace, což muselo být šíleně vtipné, jelikož šlo o matematickou knihu).

Protože jsem neměl ani vlastní počítač, nerozuměl jsem ani výhodám digitální distribuce softwaru. Možná bych tomu nerozuměl ani s vlastním počítačem: Popravdě je to celkem pochopitelné, protože v letech 1994-1996 se hry vešly na jedno až na více CD – a to se přes 14,4 kbaud tahá vážně hodně špatně. Zvlášť v situaci, kdy máte analogovou sdílenou linku, kdy musíte přes den zavěšovat, jinak zabijete nějakého důchodce v činžáku, který sdílí stejnou linku a potřebuje si zavolat záchranku. A rozhodně naštvete všechny další ostatní uživatele sdílené linky.

Český internet zažil v pondělí 13. února 2017 svoje pětadvacáté narozeniny. Nedíval jsem se na to jako na přelomovou věc – před pěti lety měl dvacáté narozeniny, za pět let bude mít třicáté. Přesto jsem se díval se zájmem na stream přednášek z ČVUT. Ostatně – jak lépe oslavit pokroky internetu než tím, že si vychutnáte kvalitní videostream bez záseků?

