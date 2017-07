Skylake-X (7900X, 7820X, 7800X) v 15 hrách a testech

Je opravdu Skylake-X horší herní procesor než modely předchozích generací, jak naznačily některé recenze? Není to tak, plně se ve hrách vyrovná nejrychlejším Kaby Lake. Jak si ukážeme, některé redakce zřejmě neuměly novou platformu nastavit a ohlídat její chování.

Herní test 1080p a 4K s GTX 1080 (Ti)

Je jasné, že pod tímto testem bude opět „veselo“. Stačila i diskuze pod novinkou, která už výkon Skylake-X řešila u výsledků serveru Computerbase.de. Osobně nechápu, proč je to pro někoho téma. Pokud chci nějaký herní výkon, tak si ho prostě koupím za cenu, kterou uznám za vhodnou a adekvátní.

Nikdo na webu vás nenutí koupit si něco předraženého nebo s výkonem, který vám nestačí. Kupte si co chcete, váš názor v diskusích stejně nikoho neodradí od koupě, kterou si sám předtím rozhodl. Kdo chce Ryzen, ať ho má a naopak, kdo ho nechce, koupí od konkurence. Tohle rozhodnutí je snadné.

První recenze Skylake-X na některých webech ukázaly celkem tristní výsledky Core i9-7900X ve hrách. A jelikož recenzí bylo po světě jen hodně mámo (Intel poslal sample jen pár redakcím na světě), tak byly tyto horší výsledky hodně vidět. Později se ukázalo, že řada těchto ranných recenzí byla zcela mimo v otázce herního výkonu. V dalších a dalších testech bylo vidět, že herní výkon není tak špatný, naopak několik redakcí označilo výkon Core i9-7900X za srovnatelný s Core i7-7700K, současným králem herního výkonu. Jelikož tato druhá vlna recenzí přišla až několik týdnů po té první, už málokdo si je přečetl – svůj názor si udělal z první vlny. A tím se začalo šířit povědomí, že Skylake-X se pro hry nehodí, což není pravda.

Slabý výkon v prvních recenzích byl dán několika faktory. Recenzenti neměli s čím porovnat a konzultovat, jelikož jen málo lidí (spíše téměř nikdo) kolem nich mělo Skylake-X před vydáním. Slabé výsledky si vyložilo jako důsledek předělané cache a dále to neřešili. Prvním faktorem byl BIOS, rané BIOSy byly špatné a u velké většiny prý nefungovalo správně Turbo. Tohle info mám přímo od výrobce desek, který mne před touto skutečností varoval před recenzí. Asus, jehož desku jsem použil, ale už měl u použiteého BIOSu problémy vyřešené a Turbo fungovalo jak mělo (viz můj test a frekvence čipu v něm). A co je důležité, včetně Turbo Core Max 3.0.

Druhý problém, který byl odhalen až časem, bylo chlazení VRM a její vliv na výkon. Je pravděpodobné, že pokud testujete platformu, a testujete několik hodin CPU náročné benchmarky do recenze, zahřejete napájecí okruh CPU na maximum. Pokud poté dalších x hodin testujete hry a je velká pravděpodobnost, že kaskáda může začít kvůli vysoké teplotě omezovat výkon. U raných BIOSů, u nichž ještě o výrobci o problému nevěděli, mohla být hraniční teplota VRM níže než v nových BIOSech.

V některých recenzích je tento fenomén jasně vidět na výsledcích výpočetního výkonu, které jsou nižší než naměřili jinde, nebo jsem naměřil já.

Třetí problém je ve Windows 10 a jejich správě prostředků a vláken, stejně jako tomu bylo u prvních testů Ryzenů. Vzpomeňte si, že AMD doporučovalo v recenzích nastavit režim napájení počítače na „Vysoký výkon“ a nikoliv na „Rovnováha“. AMD to nakonec vyřešilo tím, že vydali speciální profil přímo pro Ryzen. U X299 je to stejné, některé redakce změřily nárůst fps ve hrách při nastavení „Vysoký výkon“ i o více než 10 procent vyšší než při „Rovnováha“.

Dodatečně se také zjistilo, že jádro Windows 10 má problém se spouštěním a vypínáním procesů, které mohou být sice masivně multi-vláknové, ale „spouštěč a vypínač“ je pouze jedno-vláknový, tudíž výkon mnoha jader brzdí. To vše se může u mnohavláknových CPU projevit negativně. Zde doporučuji vždy vypnout Core Parking ve Windows.

Zajímavým aspektem při pohledu na X299 je také zkreslený názor na celou platformu kvůli její ceně. V Čechách asi platí, co je drahé, zaslouží si kritiku za každou cenu. Core i7-7700K byl také v některých hrách u prvních testů horší než Core i7-6700K, a dnes jde jednoznačně o nejlepší CPU pro hry. Celá řada Broadwell-E (6800K, 6850K, 6900K,6950X) byla ve hrách pomalejší než Core i7-7700K a také je nikdo neoznačil za špatná herní CPU, tak proč se nyní řeší Skylake-X jako horší herní CPU, když to není objektivně pravda. Jediný čip, který opravdu zaostává, je Core i7-7800X. To si ale ukážeme už za chvilku...

X299 je plnohodnotná náhrada za X99 se vším všudy, procesorový výkon je skvělý. Díky vyšším taktům máme se šestijádrem výkon jako osmijádro předchozí generace, to samé platí pro osmijádro i desetijádro Skylake-X. Máme lepší přetaktování; kde Broadwell-E skončil, Skylake-X začíná. Paměti snesou takty 4 GHz proti 3,2 GHz u Broadwell-E. Desky jsou vybavené skvěle a s rozumným napětím lze i teploty čipů s pastou akceptovat. Jak uvidíte, i herní výkon je highendový, znatelně výše nad Ryzeny 7.

Negativem je vysoká spotřeba a přehřívání VRM. S patřičným chlazením vás ale ani toto trápit nemusí. Za mne je X299 dobrý systém, i když sám jsem ho zatím nekoupil – čekám, co ukáže AMD a X399.