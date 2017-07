Intel Core i7-7800X: Šest jader Skylake-X v testu

V testu už jsme měli Core i9-7900X s deseti nenasytnými jádry a také velice povedený Core i7-7820X s osmi jádry. Zbývá tedy poslední z rodiny Skylake-X, šestijádrový Core i7-7800X. Ten je ořezaný ze všech nejvíc, ale má taky nejlepší cenu, stojí pod deset tisíc. Co za ni nabízí? Docela hodně, podívejte se.

Core i7-7800X je ořezaný na maximum

Dnes se podíváme na poslední procesor první vlny Skylake-X. Je otázka, zda budu testovat Kaby Lake-X, protože mne zatím ten procesor ničím nezaujal a čtyřjádra zřejmě zcela vypustím. Myslím si, že HEDT platforma je vhodná pro osmijádra a výše, už o šestijádru bych v tomto segmentu přemýšlel jako o krajním řešení.

V této recenzi vás seznámíme se šestijádrem Core i7-7800X jako nejnižším modelem této řady. Oproti dvěma vyšším modelům je 7800X významněji osekaná, neboli zbavená některých funkcí.

Core i7-7800X má v prvé řadě jen 28 linek PCie, stejně jako Core i7-7820X. To v dnešní době stačí na cokoliv, jelikož tato platforma má hromadu PCIe linek v čipu PCH. Nedostatkem linek tedy uživatel trpět nebude, doba SLI je dávno pryč. Druhým omezením je podpora pouze pro paměti DDR4-2400 MHz, zatímco vyšší modely nabízejí 2666 MHz. To také není zásadní problém, na 2666 MHz a víc si je přetaktujete, ale je to divné, že zrovna tento parametr stál Intelu za změnu. To podstatné, co už výkon ovlivní, je změna chování Turbo Boost. Tento procesor nepodporuje Turbo Boost Max 3.0, takže neumí přetaktovat jedno či dvě jádra výše než ta ostatní. Podstatná změna se také udála v Turbo Boost 2.0, tedy klasickém režimu Boost. U většiny Intel procesorů jsou frekvence pro všechna zatížená jádra nižší než když jsou zatížená například pouze dvě jádra. To u Core i7-7800X neplatí. Tento procesor má takt pevně daný – 4 GHz, a je zcela jedno, kolik jader je vytížených.

Šest jader na taktu 4 GHz je pěkné číslo, single-thread aplikace ale budou proti jiným procesorů, dosti penalizované. Oba vyšší modely umí jedno a dvě jádra přetaktovat na 4,5 GHz, a to je na výkonu v jednovláknových úlohách velice znát. U šestijádra je maximum podstatně nižší, budete si ho muset přetaktovat sami, nic jiného vám nezbude.