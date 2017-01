Core i5-7600K: odemčené čtyřjádro Kaby Lake v testu 

Po testu nejvyššího modelu Core i7-7700K se čtyřmi jádry a Hyper-Threading se dnes podíváme na levnější čtyřjádro Core i5-7600K zapůjčené z běžné distribuce z českého obchodu (přetaktování 5,2 GHz). Mají dnes čtyři jádra hráčům ještě co nabídnout, a vyplatí se ušetřit 3200 Kč oproti variantě s podporou osmi vláken?

Má v roce 2017 čtyřjádro smysl?

Je tomu v podstatě pár dní, co Intel uvedl sedmou generaci architektury Core. Testovali jsme Core i7-7700K jako nejvyšší model, se čtyřmi jádry a Hyper-Threading. Procesor tedy umí obsloužit až osm programových vláken. Jistě vám neuniklo, že výkon vůči Skylake nenarostl na stejném taktu vůbec, zvýšil se jedině díky podstatně vyšším frekvencím. Nejzajímavějším přínosem je přetaktování, kdy velké množství procesorů dosáhne na frekvence nad 5 GHz a ani kusy s frekvencemi 5,2–5,3- GHz chlazené vzduchem nejsou výjimkou. Potěší tedy, že magická hranice byla tedy po letech opět prolomena. Dle mého je to také možná jediný důvod, proč nahradit starší čipy právě touto novinkou. Kvůli o kousek vyššímu výkonu v základu to nedává smysl.

Procesor Core i7-7700K za deset tisíc ale není dostupný každému, tak se opět fóra začala plnit odvěkou otázkou: Bude na hry lepší Core i7-7700K nebo o třetinu levnější Core i5-7600K? , byť bez Hyper-Threading. Má osm vláken dnes nad čtyřmi výhodu? V náročných aplikacích většinou ano, ale je tomu také tak i ve hrách v normálních HD+ rozlišeních? To se také pokusíme zjistit v desítce nejnovějších her. Už teď ale tuším, jak to dopadne, ale nechme se třeba překvapit.

Pamatuji doby, kdy byl Hyper-Threading ve hrách spíše na škodu a ubíral procesoru výkon, když ho potřeboval. Stokrát dokázaný a změřený byl fakt, že fps u velké většiny her bylo na stejné frekvenci s vypnutým Hyper-Threading (HT) někdy i dost vyšší než s HT zapnutým. Už test minulé generace procesorů Skylake ale ukázal, že se situace otočila. Je celkem dost her, kde je osm vláken výhodou a fps je vyšší, někde méně a někde více. Měřitelný rozdíl ale existuje. Zdali v tomto trendu budou pokračovat i loňské herní pecky, si ukážeme dále.

DirectX 12 a počet jader CPU

Hodně se mluví o DirectX 12, jakožto změně celého herního trhu, jak ho známe. Zejména je kladen důraz na snížení CPU overhead, který je ale na mnoha webech vykládán špatně. Často se setkáváme s názorem, že s příchodem DirectX 12 už žádná "osmijádra" potřebovat nebudeme, bude stačit slabý procesor se dvěma jádry a výkonná grafická karta. Tohle je ale zčásti omyl, plynoucí z pohledu pouze na polovinu věci – je to totiž právě naopak.

Zde platí, že v DirectX 11 málokterá hra využívá výrazně více jader než jedno nebo dvě. Pokud se podíváme na výklad od AMD, je první jádro CPU vytíženo masivně (v podstatě přetížené), dalších několik jen málo a některá dokonce vůbec. Vše důležité tedy leží na prvním jádru, kterému to samozřejmě samotnému trvá dlouho. U DirectX 12 půjde tutéž úlohu patrně rozložit na všechna jádra, logicky bude tudíž vykonána rychleji díky spolupráci třeba všech osmi jader. Pod DirectX bude tedy více jader mnohdy spíše výhodou, než aby tomu bylo naopak. AMD to samo potvrzuje uvedením ZENů jako osmijader se šestnácti vlákny.

Dvoujádrový procesor a výkonná grafika může pod DirectX 12 těžit pouze z toho, že by DirectX 12 mělo snížit počet volání procesoru grafické kartě, jelikož ta by měla většinu úloh zpracovat sama bez nutnosti aby jí o to CPU žádal. Pokud bude ale hra naprogramovaná jako současné „CPU Limited“ nepomůže vám v tomto případě ani svěcená voda. Jaká bude ale realita, uvidíme až s prvními skutečnými hrami. Nyní to nelze s jistotou říci. Zdali DirectX 12 skutečně změní rozvržení vytížení počítače při hrách CPU-GPU nějak výrazně, teprve uvidíme – zatím se tak nestalo, ale více jader se může vždy hodit, nejen pro hry.

Pro hry i práci?

Jak si dnes stojí čtyřjádra s hyperthreadingem a bez, dnes změříme také v herním testu, tato otázka současných hráčů bude tedy zodpovězena. Pokud ale jste uživatel, který nehraje pouze hry, ale na stejném počítači také pracuje, je volba asi zřejmá. Čtyřjádro v desktopu je v podstatě absolutní minimum. Každé další vlákno vám nějaký výkon navíc přidá. Bude zajímavé zjistit, jak velký rozdíl bude mezi čtyřjádrem s HT a bez v řadě náročných testů. Jelikož osm vláken s HT není osm plnohodnotných jader, výkon nemůže škálovat lineárně a výsledky se budou mírně lišit i vzhledem k jiným taktům obou procesorů. Core i5-7600K totiž získal celkem vysoké frekvence oproti svého staršímu předchůdci Core i5-6600K.