Core i7-7700K s taktem 4,5 GHz (Kaby Lake) v testu

Dnes Intel uvádí vylepšenou verzi procesorů "Skylake" s názvem "Kaby Lake" neboli sedmou generaci čipů Core. Výkon je vyšší díky vysokým frekvencím a novému iGPU, jinak se mnoho nezměnilo. Překvapení je ale přetaktování, 5 GHz je naprostá hračka.

Úvod - 14nm Kaby Lake

Vloni v srpnu uvedl Intel Skylake, šestou generaci architektury Core (Core i7-6700K). Pátou generací je Broadwell. Už poněkolikáté zde říkám, že se výkon a jeho nárůst díky architektuře zcela zastavil. Pokud se podíváme na čip první (Nehalem) a sedmou generaci (Kaby Lake), nejde v zásadně o velké rozdíly v jádru. Spíše naopak, jádra se dočkala jen malých změn a vylepšení, nejvíce se změnila grafická část, úsporné funkce a výbava čipu. Po stránce výpočetní je kromě nových instrukčních sad dopad na koncového uživatele malý.

Stačí se podívat na náš test, kde jsme testovali čipy první, druhé, třetí, čtvrté, páté i šesté generace Core proti sobě na stejných taktech. Rozdíly byly opravdu malé. Nárůst IPC od Nehalemu ke Skylake byl 10 procent, což je opravdu bída. Ano, jistě, stoupají frekvence a s nimi i výkon, tedy výkon stále nepatrně roste. Broadwell, Skylake i Kaby Lake pokračují v tomto trendu. Intel nic (nikdo) nenutí aby byl kreativnější, nikdo jim nešlape na paty, tedy se vývoj procesorů v podstatě zastavil a každá uváděná generace je nudnější a dražší (nové desky, nové paměti DDR4).

Bohužel ani ZEN od AMD na tom nic nezmění, jelikož není výkonnější než Intel a nepřináší nic nového. Možná ale díky němu Intel příští rok uvede i do střední třídy šestijádra (Coffee Lake), což bude zajímavé osvěžení nabídky i notebooků. ZENu se ale budeme věnovat už brzy (i když bude ke koupi až pozdě na jaře), tedy dnes se věnujme Intelu a jeho novince.

Minimum inovací?

Nebudeme zastírat, že Kaby Lake je jen refresh Skylake. Nejsou to ale jen vyšší frekvence, které dělají novinku atraktivnější než by se mohlo zdát. Všude už měsíce čteme, že IPC se nezvýšilo. A to někdo čekal? - Vždyť už jsme ve dvou testech architektur viděli, že za šest let se zvedlo IPC o deset procent, tak co čekat od ročního refreshe architektury.

Naopak si myslím, že Intelu se podařil zázrak. Na stejném procesu uvádí čip, který má o 300 MHz vyšší takty pro jedno jádro i všechna jádra společně než předchozí. Čip pracuje v plné zátěži na 4,4 GHz a Turbo má 4,5 GHz. Jde o nejrychlejší procesor v historii Intelu, co se týká frekvence. To je velký pokrok ve stejném TDP a napětí. Druhý zázrak je taktování, konečně po pěti letech přichází CPU, které dává 5 GHz "levou zadní". Tak jako to uměl Sandy Bridge... a pak už nic po něm. Výkon narostl jen díky vyšším taktům, ale proč ne.