Asus R.O.G. GR8 II: Herní miniPC s Core i7-7700 a GTX 1060

V dnešním testu si představíme „ROG Ultra Compact Machine“ neboli maličkaté PC s atraktivním designem a plnohodnotnou grafickou kartou architektury Pascal – GeForce GTX 1060 a běžným CPU Core i7-7700. Nízká hlučnost, spotřeba a solidní výkon pro hry i VR, to je GR8 II. Asus si za to ale nechá dobře zaplatit.

Asus GR8 II – Úvod

Jsou tomu už více než dva roky, kdy jsem dostal na test první generaci tohoto počítače. Tehdejší model GR8 byl v tu dobu už krapet výběhovým typem. Mobilní procesor Haswell Core i7-4510U a GeForce GTX 750 Ti už tehdy nestíhaly na hraní a počítač čekal na svůj první velký upgrade. Ten byl původně přislíben. Nakonec Asus ale upgrade zrušil a počítač v podstatě zapadl do zapomnění. Na trhu se ještě jakž takž držela větší verze GR20, ale na GR8 už výrobce zanevřel. Tedy až do dnešní doby, kdy vychází druhá generace – s Core i7-7700 a GeForce GTX 1060. Slabý mobilní čip byl nahrazen plně desktopovým CPU s vysokým výkonem. Abychom se ale dostali „do obrazu“, proč vlastně výrobci stále s těmito malými PC přicházejí na trh, podívejme se na malou historickou sondu...

Původní verze GR8 z roku 2014

Na konci roku 2013 vyšly nové konzole Xbox One a PS4. I když jde v podstatě o PC se vším všudy, chtěl počítačový průmysl uvést na trh mermomocí nějakého přímého konkurenta. Nejdříve to zkoušela Nvidia s několika malými PC, které měly být konkurencí konzolím, tato snaha ale později utichla zcela a Nvidia se vydala trochu jinou cestou, kterou známe jako „Nvidia Shield“.

Další vlnou pak byly „Steam Machine“, ve kterých spousta firem ze začátku viděla naději na konkurenta konzolím (i platformě Windows). Jenže uživatelé konzolí jsou zvyklí na svůj komfort, snadné ovládání a jednoduchou funkčnost. Nechtějí instalovat hry, chtějí prostě zapnout a hrát. Konzolový „národ“ je v tomto směru hodně konzervativní a novinky vstřebává těžko. Také to tak nakonec dopadlo, „Steam Machines“ jsou mrtvou záležitostí. Výrobci ale stále hledají způsob, jak se na konzolích přiživit, jelikož miliony prodaných Xboxů a PS4 jim zkrátka nedá spát. Proto také Asus i další výrobci, stále mini PC uvádějí.

Alienware Steam Machine (Alpha), jeden z mála, který lze koupit ...

Už v roce 2015 jsem říkal, že Steam Machine neuspějí, stejně jako plno podobných pokusů před nimi. Oficiální uvedení na trh bylo v listopadu 2015. Nakonec se nic nestalo a celá tato aktivita je pasé. Stále je několik výrobců nabízí, ale jde spíše o kuriozitu (Alienware Alpha nese Core i7-6700T a GTX 960). Možná vše zabila absence slibovaného SteamOS nebo slabá medializace, to už asi nezjistíme. Boj proti konzolím je dávno prohraný. Jednu pozitivní věc ale na trh tato malá PC přinesla, solidní výkon v malém provedení, většinou i líbivém designu. Většina původně avizovaných „Steam machine“ byly totiž designově moc pěkně navržené stroje.

Jak už jsem zmínil, Asus svou první verzi RG8 uvedl v prosinci roku 2014. V české distribuci se pak počítač objevil v polovině ledna následujícího roku. Design je skvělý, ale cena byl celkem vysoká s ohledem na výběr osazených komponent.

I tentokrát Asus sází na stejně povedený design, ovšem dal si více záležet na vnitřnostech. Výkonný procesor Core i7-7700 doplňuje GTX 1060, ve své slabší verzi s 3 GB paměti. To vidím jako celkem nevyváženou kombinaci, mnohem lepší by byl třeba Core i5-7600K a GeForce GTX 1070. O tolik dražší by to nebylo, a uchladitelné by to bylo také. No ale nepředbíhejme, dokud jsme ještě neviděli, jakým herním výkonem počítač disponuje. To se dozvíte dále v článku.