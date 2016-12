Doporučené herní PC sestavy vyšší třídy: zima 2016

Co se týče monitorů, k jednotlivým sestavám obecně doporučujeme modely, které jsou cenově přiměřené celkové ceně sestavy. V prvních třech levnějších kategoriích jsou proto doporučeny monitory v cenovém rozpětí mezi 3 až 6 tisíci korunami. Aktuálně je na českém trhu k dispozici pouze necelá dvacítka monitorů s podporou G-Sync, přičemž ten nejlevnější se prodává za částku blížící se 11 tisícům korun. A to je důvodem, proč si tyto monitory do levnějších kategorií sestav cestu nenašly.

Těsně před vánoci jsme vám v prvním díle tradičního zimního přehledu počítačových sestav představili návrhy herních počítačových sestav nižší a střední třídy v cenové kategorii do 22 000 Kč. Kvůli plošnému zvýšení cen komponent se tentokrát výchozí ceny levnějších variant sestav pohybovaly většinou blízko horního limitu tisícikorunové tolerance. Ani v tomto druhém dílu tomu nebude jinak a uvedená tolerance bude ze stejného důvodu hojně využívána. Zaměříme se na počítačové sestavy vyšší třídy, rozdělené do tří cenových kategorií. Navážeme kategorií s cenou okolo 28 000 Kč a skončíme nejvyšší kategorií s částkou výrazně nad 40 000 Kč.

