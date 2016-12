Doporučené PC sestavy pro hráče do 23 tisíc – zima 2016

U doporučených grafických karet bude v tabulce pro srovnání uveden jejich přibližný výkon v pěti populárních hrách. Výkon byl změřen u obdobného modelu grafické karty na testovací sestavě se šestijádrovým procesorem Intel i7, a proto je označen pouze jako orientační. Portfolio her, ve kterých je výkon grafických karet porovnáván, bylo sestaveno tak, aby bylo možné posoudit výkon grafických karet ve dvou novějších titulech pod DX11, ve dvou titulech pod nejnovějším DX12 a také v jednom titulu využívajícím API Vulcan. Díky tomu můžeme odhadnout, jestli je grafická karta vhodná spíše pro starší herní tituly využívající DX11, nebo bude perspektivní volbou do budoucna a pro nová API, která staré DX11 postupně nahradí.

Kromě dvou nejvyšších kategorií si vždy představíme varianty sestav na procesorových základech Intel a AMD. Do těch nejvyšších kategorií se procesor AMD dosud nedostal, neboť je poměrně levný a současně jeho výkon není pro nejvýkonnější grafické karty současnosti dostačující. Doufejme, že se to již v následujícím jarním přehledu změní. Sestavy obou výrobců procesorů mají kvůli přehlednosti článku své samotné kapitoly.

Už tradičně si představíme několik sestav rozdělených do samostatných kategorií, stanovených podle celkové pořizovací ceny základní sestavy bez operačního systému a periferií. Začneme výchozí kategorií s cenou okolo 12 000 korun a skončíme nejvyšší kategorií s částkou výrazně nad 40 tisíci korun. S ohledem na značný rozsah textu je přehled rozdělen do dvou samostatných dílů, které budou publikovány v krátkém časovém odstupu několika dní. V prvním díle vám nejprve představíme tři kategorie počítačových sestav v cenových hladinách 12, 16 a 22 tisíc korun, tedy sestavy od nejnižší třídy do třídy střední. Ve druhém díle navážeme sestavami v hladinách 28, 34 a 40 tisíc korun, tedy vyššími a nejvyššími třídami (kategoriemi).

Čas letí jako bláznivý. Tato slova písně božského Karla leckoho napadnou při pohledu do kalendáře. Ani jsme se moc neohřáli a zase je tady ta lezavá zima, během které snad prožijeme alespoň několik příjemných dní období vánočních svátků a oslav příchodu nového roku. Pokud se vám podaří odtrhnout od vykosťování kapra, zpěvu koled, lití olova a jiných vánočních radovánek, můžete se na chvíli začíst do našeho zimního přehledu počítačových sestav.

V pravidelném přehledu doporučených herních počítačových sestav v několika cenových kategoriích se podíváme, za co by se daly utratit případné vánoční peněžité dary. Sváteční čas si můžeme zpestřit přípravou nákupního seznamu pro novoroční výprodeje. Nechť je vám tento zimní přehled levnějších sestav inspirací.

