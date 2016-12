Chuwi Hi10 Pro aneb je libo čínský ultratablet se 2 OS?

Touchpad, který připojením klávesnice získáme, je bohužel docela malý. Práce s ním by tedy mělo představovat spíše nouzovou záležitost než denní rutinu. Touchpad navíc velmi trpí některými „chytrými“ gesty vestavěnými ve Windows 10. Často se tedy při práci s touchpadem stává, že všechna otevřená okna zničeho nic spadnou na lištu a před námi se zobrazí plocha ve své plné kráse. Tato gesta lze k ještě většímu neštěstí celé situace jen velmi komplikovaně vypnout (je nutný zásah do registrů Windows 10).

Klávesám v zásadě není moc co vytknout. Připojením klávesnice k tabletu navíc získáme jako bonus dva USB konektory. Tím však náš tablet také trošku přibere, a to o celých 545 gramů.

Dříve byl nákup elektroniky od neznámých čínských výrobců sázkou do loterie. Takový kus techniky z eBaye sice potěšil naši pěněženku svojí neuvěřitelně nízkou cenou, avšak zanedlouho nadšení zpražila otřesná kvalita mizerným dílenským zpracováním počínaje a bídným výpočetním výkonem konče. Doba ale pokročila, a tak už dnes sem tam narazíme na nějaký ten opravdu pěkný kousek elektroniky za parádní cenu. Mezi takové kousky lze bezesporu řadit i nový čínský ultratablet. O Chuwi Hi10 Pro jsme vás již informovali v listopadu. Dnes se na něj však podíváme trochu více zblízka. Do testu jsme tentokrát přizvali i volitelnou klávesnici.

