Roccat Cross – jaká jsou multiplatformní sluchátka?

Čínská firma Xiaomi představí co nevidět svůj nový smartphone s Androidem. Půjde konkrétně o model Redmi Note 4X, který se zařadí do nabité střední ...

Cross míří na univerzální použití jak doma, tak na cestách, a přitom slibuje studiovou kvalitu zvuku. To zní až příliš dobře, a my toto tvrzení ověříme. Bude nás ale také zajímat to, jak se Roccat vypořádal s otázkou kombinace domácího a mobilního nasazení. Budeme sledovat robustnost sluchátek, izolaci prostředí, mikrofon, ovládání, kabely a mnoho dalšího!

Co tedy vede výrobce herních periferií k tomu, že se opakovaně pokoušejí o průnik s herním headsetem, který se prakticky vždy nechytá zvukovou kvalitou na často levnější „studiová“ sluchátka? Vypadá to jako ztracený boj, a přesto se historie neustále opakuje.

Roccat připravil další herní headset – Cross, tentokrát s přídomkem multiplatformní. Cross tak nejsou jen herní sluchátka ale něco více. Mají dát uživateli univerzální zvukovou platformu a to jak pro domácí použití, tak pro mobilní nasazení. Tyto světy jsou ale značně odlišné – je tedy možné skloubit často protichůdné požadavky a není to kompromis?

