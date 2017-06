Samsung C27FG70: 144Hz VA monitor s Quantum Dot

My se dnes podíváme na zoubek většímu modelu C27FG70. Menší model C24FG70 jsme zkoušeli také a jedná se identický monitor. Rozdíl je pouze v úhlopříčce. Rozlišení je bohužel i u toho většího modelu stejné. C24FG70 jsem měli vypůjčený již na podzim 2016, ale v ještě neprodejní verzi, takže firmware byl ještě nevyladěn. Někteří, kterým se tato verze dostala do ruky, nahráli na YouTube videa, kde můžete vidět nepříjemný fialový ghosting indikující špatně nastavený overdrive.

V případě Samsungů CFG70 je uvedeno 125 % sRGB. To znamená, že barvy na tomto monitoru budou o něco sytější než na běžném sRGB displeji. To prezentují i některé marketingové obrázky doprovázející tyto monitory. Monitor ale umí i emulaci klasického sRGB, takže by teoreticky s ním neměli mít problém ti, kteří nemají krásné syté barvy rádi.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.