Xtrfy XG-M2: zaměřena na progamera

Myš, která je schválena špičkovými hráči světové úrovně. Xtrfy XG-M2 sází na ověřený optický senzor Pixart 3310, elegantní a funkční design, oblíbenou ergonomii, nepřemrštěnou cenu a také na to, že se obejde bez ovládacího softwaru. Mělo by jít o progamingový nástroj hodný naší pozornosti. Ale k dokonalosti mu leccos schází.

Dnešní doba přeje publicitě a uznání esportu a progamerů. Jejich zápasy není problém sledovat online, většinou téměř živě a dokonce i z první osoby. Když pak člověk vidí, co ti borci (i borky) dokážou, tak se nestačí divit. Inspirován fantastickými herními výkony svých idolů se rozhodne pro upgrade svého hardwaru a periferií, aby byl schopen se přiblížit hvězdným výšinám. Nebo snad ne?

Výrobci soupeří o každého hráče a hledají různé triky, jak je přesvědčit právě pro jejich produkt. Jedním z nich je sponzoring špičkových týmů, kterým za patřičnou úplatu nanutí povinnou výbavu. Progameři nemají často na výběr a prostě používají to, co sponzor dodá. O krok dále jdou výrobci, kteří si nechají dát „štempl“ na svůj produkt přímo od členů top týmu.

Xtrfy XG-M2 je příkladem této logiky. Je to patrné nejen z názvu, ale i z propagačních materiálů, obalu i myši samotné. Podle výrobce je myš „schválena“ hned několika týmy - jmenovitě Ninjas in Pyjamas a LGB esports. To jsou bezesporu velká jména herního průmyslu a jejich úspěchy nelze popřít.

Otázkou ale zůstává, zda špičkoví hráči odklepli novou myš XG-M2 z čistě obchodních důvodů, nebo ji opravdu vyzkoušeli a shodli se na tom, že je dobrá. A to nikdo kromě nich neví, takže nastoupíme my a podíváme se, jak na tom je myš ve skutečnosti. Cena myši se pohybuje kolem 1300 korun, tedy ne úplně málo na drátovou myš se senzorem 3310. XG-M2 podstoupí nejen subjektivní analýzu, ale i řadu objektivních měření, které ukáží, zda jde opravdu o progamingový nástroj, nebo jen nezdařilý pokus o zářez.