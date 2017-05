Velký test joysticků: čtyřka pro ty náročnější

K cenově dostupným a hůře vybaveným joystickům, na jejichž srovnání jsme se podívali minulý týden, teď přidáme čtveřici kousků pro náročnější virtuální piloty. Nabídnou lepší výbavu, větší věrnost, často mnohem vyšší přesnost, více ovládacích prvků a jen o pár stovek vyšší cenu – a to už určitě stojí za zvážení

Kdysi dávno na gymplu jsem měl vskutku strašný joystick. Vyměnil jsem ho snad za nějaké vypálené hry. Tahle páka měla obrovské vůle ve středu, potenciometry na twistu byly takřka po smrti a při plné výchylce bezpečně posílaly letadlo do vývrtky. Tlačítek fungovala asi polovina a z vnitřku se ozývaly příšerné zvuky. Co se dalo dělat, za pro mě šílených 1600 Kč jsem nakonec pořídil legendární Microsoft Sidewinder Precision 2. Co v této cenové hladině můžeme pořídit dnes? A byl standard Microsoftu konečně dosažen a snad i překonán?

V předchozí části velkého testu joysticků jste si mohli přečíst o několika levných, ale v zásadě plnohodnotných pákách. Některé na tom byly lépe, jiné hůře a našli jsme i dvojici velmi zajímavých pák bez větších kompromisů. Původně jsem předpokládal rozložení na šest a pět kusů, nakonec jsem je ale změnil na sedm ku čtyřem tak, aby u pokročilejších, lépe vybavených a také dražších pák bylo více prostoru pro jednotlivé kousky. Mezi nimi nalezneme jedno konzervativní a tři naopak celkem neortodoxní přístupy.

Thrustmaster T.Flight HOTAS X

Jedním ze dvou vítězů první části této recenze se stal Thrustmaster T.Flight Stick X.

Thrustmaster T.Flight Stick X

Podobnost jmen není čistě náhodná. HOTAS je zkratka slov „Hands On Throttle And Stick“, jedná se o terminus technicus popisující snahu konstruktérů umístit maximální množství ovladačů přímo na knipl a plynovou páku.

Nebylo tomu tak vždy. Za druhé světové války se na knipl běžně umisťovala spoušť zbraní a spínač vysílání rádia. Pák ovládajících soustavu motor/vrtule bylo v této době několik a jen výjimečně na nich bylo umístěno nějaké další tlačítko či spínač. Výjimkou tak je například spoušť kanonů na plynové páce u japonského Zera, nebo ovladač elektrického (ručního) stavění listů vrtule u německého Focke-Wulfu 190. Systémy HOTAS se reálně začaly prosazovat až mnohem, mnohem později v moderní éře spojené například s americkým dříčem a univerzálem nebes F-16. HOTAS samozřejmě napomáhá především ergonomii. Během souboje je pilot vystaven značným přetížením i psychické zátěži. Je nanejvýš vhodné, aby nemusel s rukama létat po kokpitu a doufat, že najde správný knoflík.

Vezměte si T.Flight Stick X, odřízněte jeho levou část, vymodelujte parádní plynovou páku s několika skvěle dosažitelnými tlačítky, oboje propojte kabelem tak, aby si pilot mohl sám určit vzdálenost mezi oběma prvky (a nebo je také spojit).

Thrustmaster T.Flight HOTAS X

No a umístěte na plynovku ještě kolébku, aby měl recenzent na co nadávat… a je to :).

Ergonomie celé soustavy je vynikající, jednoduše naprosto špičková. Joystick má regulovatelnou tuhost pružin, rozložení poněkud hlučnějších tlačítek je perfektní.

Jedinou pihou na kráse je tak opět určitý „doraz“ uprostřed, který brání plynulému pohybu plynové páky v celém rozsahu. Některá letadla ve skutečnosti podobný doraz mají. U Spitfiru bylo potřeba přetrhnou plombu, aby pilot mohl páku přípusti dotlačit zcela dopředu a dostat tak z motoru nějaké ty koníky navíc. Pokud byla plomba porušena, následovala předepsaná kontrola všech součástí a pokud motor neobstál na 100 %, byl záhy vyměněn. Některé páky musí jít přes doraz proto, aby proudový motor aktivoval přídavné spalování. Umístění dorazu do středu dráhy je ale pitomé. Nepochopil bych to ani v 90 %, kde by to mělo alespoň nějaké reálné pozadí, ale uprostřed je to prostě jen rušivé a zcela zbytečné. Ale to už jsem tak trochu hnidopich. Reálně nám Thrustmaster nabízí poctivý kousek HW, který za cca 1200,- Kč poskytne parádní letové zážitky. Jedinou vadou na kráse jsou potenciometry, které sice u testovaných kousků pracovaly zcela bezchybně, ale je jasné, že tento stav je pouze dočasný a v budoucnu budou zlobit. Pokud by Thrustmaster nakombinoval klady modelu T.16000 s tímto HOTASem, tak by vznikl mainstreamový vládce virtuálních nebes.

Na testování nám dorazil vedle modelu HOTAS X ještě HOTAS 4. Rozdíl mezi nimi je v barvě (červená vs. modrá) a v kompatibilitě. Zatímco model X lze používat s PC a PS3, HOTAS 4 funguje pouze na PlayStationu 4. K němu dostanete i kupon na prémiové letadlo do online simulátoru WarThunder.