Roccat Suora FX: mechanická s RGB LED a bez rámečku

I přes vyšší cenu se mechaniky rozšířily a s tím rostla i nabídka různých modelů od mnoha výrobců. Zatímco dříve stačilo, že klávesnice je mechanická, dnes už zákazníci pokukují po dalších vlastnostech, které jim dají něco navíc. Příkladem je podsvícení. A není podsvícení jako podsvícení. Membránové klávesnice často využívají méně výrazné podsvícení celé klávesnice najednou pomocí plexiskla uvnitř klávesnice. Mechaniky naopak spoléhají na individuální podsvícení kláves pomocí LED. To dává prostor pro dnes stále oblíbenější RGB podsvícení s individuálním nastavením kláves. A to Suora umí!

Jaké klávesnice v poslední době nejvíc letí? Mechanickou už má kde kdo, s jednobarevným podsvícením už taky nezaujmete. Pokud má klávesnice rámeček, tak také nejdete úplně s dobou. Roccat Suora FX se cpe do popředí kombinací mechanických spínačů, RGB podsvícení a bezrámečkového designu. Je to jen póza?

