Roccat Kova: Herní myš, co chce vyhovět každému

Roccat Kova je kompaktní herní myš, která v sobě kombinuje celou řadu žádoucích vlastností. Kvalitní optický senzor, ergonomický úchop, nadstandardní počet tlačítek nebo atraktivní design. K tomu všemu ještě symetrický tvar a kvalitní povrchy. Jde tedy o ideální herní myš pro leváky, nebo je Kova dobrou volbou pro všechny?

Roccat je známý výrobce herních periferií a jeho produkty jsou oblíbené jak mezi běžnými hráči, tak mezi hvězdami esportu a hardcore herními fanatiky. Roccat Kova je další z řady herních myší, která má za úkol zaplnit mezeru v produktové řadě a dát možnost věrným následovníkům značky vybrat optimální herní myš.

Co čekáme od profi herní myši, kterou je Roccat Kova prohlášena? Základem je špičkový senzor, který poskytuje přesné snímání povrchu, věrný a rychlý přenos pohybu do PC. To znamená, že akcelerace ani predikce nejsou přítomny a rychlost snímání je vysoká. Ačkoli tyto požadavky mohou připadat čtenáři jako samozřejmé, v praxi je opak pravdou. Jen pár senzorů je takzvaně perfektních. Co to znamená, si povíme dále. A co více, Kova slibuje perfektní senzor!

Herní myš zdaleka nedělá jen senzor a Roccat si je toho vědom. Dobrý úchop a obecně ergonomie je minimálně stejně důležitá jako přesnost snímání povrchu. Kova v této oblasti směřuje k uživatelům s menší rukou, případně těm, kteří rádi drží myš konci prstů – používají fingertip grip. To ale není všechno, Kova je navíc plně symetrická, takže představuje volbu i pro leváky. Ti mají výběr poněkud zúžený, a tak má Roccat větší šanci oslovit tuto skupinu zákazníků. Ale co praváci? Je symetrie myši kompromisem, nebo se podařilo vychytat optimální tvar?

Kova má ještě další vlastnosti, které by nás mohly oslovit. Zejména jde o netradiční design, který kombinuje funkčnost a atraktivitu. Myš není v typické černé barvě, nýbrž v šedé, která trochu připomíná ROG stylizaci u produktů Asus. Dává podobný design šanci herní myši od Roccatu vystoupit z řady a získat své kupce? To a mnohem více si povíme dále.