Thrustmaster T.16000M FCS HOTAS pro každého pilota

Od té doby se 8bitové procesory změnily v 64bitové a na mém stole se vystřídalo bratru patnáct různých joysticků od nejrůznějších výrobců. Až na jednoho. Pominu-li krátké nesmělé zvědavé odpoledne před pěti roky, tak bych vlastně ani nevěděl, jaké to je Thrustmastera držet v ruce. Tehdy jsem si na odpoledne vypůjčil právě první generaci T.16000M v zeleném designu. Dnes jej ještě pravděpodobně bude možné sehnat, ale obecně je již nahrazený stávající druhou generací, té budeme říkat oranžová. A právě o ní je následující text. Vlastně nejen o ní, protože Thrustmaster přišel se setem, který by bylo možné označit jako „velký HOTAS pro chudé“. Povedl se? Stojí za ty peníze? A mám-li původní zelený Thrustmaster T.16000M, vyplatí se mi upgrade?

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.