ASUS Mining P106-6G: test těžební karty na kryptoměny

Karta má 4 GB paměti, což je stále dostatečné kapacita. Svého času se řešilo, zdali právě 4 GB už nejsou málo. Náročnost těžení roste každý týden celkem znatelně nahoru a panovaly obavy, že grafiky s menší kapacitou paměti celkem brzy „odpadnou“ a jejich paměť nebude stačit. Potvrdil to znatelný propad těžebního výkonu Radeonů před pár měsíci. Nakonec AMD problém vyřešilo driverem, který chybu opravil a i 4GB grafiky stále mají co říci. Objem využité paměti při těžbě je navíc malý (v řádu stovek megabajtů).

V tu chvíli (dle mého dost pozdě) se v AMD i Nvidiii probudili do reality a reagovali povolením výroby speciálních grafických karet. Nvidia původně schválila výrobcům kartu P106-100 a P104-100. První založena na základu GeForce GTX 1060 a druhá na GeForce GTX 1080. Druhou z nich ale poté opět zrušili, povolení k výrobě zůstalo jen pro P106-100 (GTX 1060). U AMD to bylo také tak, do výroby šly karty založené na čipu RX 470, žádný jiný. Velcí výrobci se hned této možnosti chytili a karty skutečně existují. Vyrábí je řada výrobců, konkrétně vím o Zotac, Asus, MSI, Colorful, Sapphire, Powercolor, Gigabyte . Někteří vyrábí oba modely (Radeon i GeForce) a někteří jen jednu z nich. Asus vyrábí obě varianty.

Dnes se budeme zajímat o těžební hardware jako takový, konkrétně GPU, které Nvidia uvolnila k oficiálním těžebním kartám. Donutila ji k tomu situace na trhu během posledních měsíců. Nejprve tedy úvod do problematiky a krátká sonda do mysli výrobců GPU.

