EVGA GTX 1080 Ti FTW3 ICX: Něco pro krotitele šelem

V rychlosti jen pro připomenutí: GTX 1080 Ti je aktuálně nejvýkonnější model Nvidie cílený přímo na hráče. V nabídce má ještě dvě karty, které se na hry využívají – Titan X a novější Titan Xp . Ty jsou co do výbavy čipu i pamětí silnější, ale ty už jsou cílené spíše na profesionální nasazení; vedle GTX 1080 Ti totiž mají absurdní cenu a na hry si je pořizují jen ti, kteří neřeší, kolik karta stojí. Titan X uvedený v roce 2016 má o něco nižší takty jádra i pamětí a tak je (v základním nastavení) už dnes pomalejší než GTX 1080 Ti. Titan Xp dostal vyšší takty a rychlejší paměti a tak je o něco výkonnější.

Dnes se podíváme na větší sestřičku z edice FTW3 (For The Win 3), která dostala rozměrnější chladič s trojicí ventilátorů.

