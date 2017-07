EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 iCX: pro extrémní ladění

Dnes se podíváme na špičkově vybavenou GeForce, kterou na rozdíl od desítek jiných modelů karet jeden den EVGA GTX 1080 Ti SC2 (11G-P4-6593-KR) můžete momentálně v jeden den objednat a druhý den dorazí. Je prošpikovaná teplotními snímači a umožňuje řídit nezávisle teplotu čipu a napájecí kaskády. A na OC model je mimořádně malá.

Dnes se po dlouhé době podíváme i na kartu, která se koupit dá. Nebo aspoň v době, kdy článek dopisuji, jsou třeba v Alze a CZC nějaké kusy skladem. Tyto obchody patří mezi dodavateli k těm privilegovaným, v ostatních je ale povětšinou dostupnost podobná jako u jiných karet – termín dodání neznámý a v nedohlednu. Uvidíme, jestli je zanedlouho naskladní, nebo naopak zmiznou i z CZC a Alzy. Ale pohled na cenovku převyšující čtyřiadvacet tisíc asi jen málokoho potěší.

Na úvod jen rychlé připomenutí, co je vlastně GTX 1080 Ti zač: je to nejvýkonnější model Nvidie cílený přímo na hráče. V nabídce má ještě dvě karty, které jsou co do výbavy silnější, ale ty už jsou cílené spíše na profesionální nasazení; vedle GTX 1080 Ti totiž mají absurdní cenu a tak je využívají jen ti movitější hráči. Jde o Titan X uvedený v roce 2016 a jeho nástupce Titan Xp, který posunul výkon Titanů zase bezpečně nad úroveň GTX 1080 Ti.

GTX 1080 Ti se totiž výkonem dotáhla na dříve uvedený Titan X. I když má sice aktivních „jen“ 3584 stream procesorů a 88 texturovacích jednotek a lehce ořezanou paměťovou sběrnici, kompenzuje to vyšším taktem s boost a rychlejšími pamětmi.

Titan Xp musel zase nastolit rovnováhu, takže dostal nejvýkonnější variantu čipu GP102, která má aktivních 3840 stream procesorů, 240 texturovacích a 96 rasterizačních jednotek a také rychlejší paměti GDDR5X taktované na 11,4 GHz efektivně.

GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1080 TI Titan X (2016) Graphics Processing Clusters 4 6 6 Streaming Multiprocessors 20 28 28 CUDA Cores (single precision) 2560 3584 3584 Texture UnitS 160 224 224 ROP Units 64 88 96 Base Clock 1607 MHz 1480 MHz 1417 MHz Boost Clock 1733 MHz 1582 MHz 1531 MHz Memory Clock 5005 MHz 5505 MHz 5005 MHz Memory Data Rate 10 Gbps 11 Gbps 10 Gbps L2 Cache Size 2048KB 2816KB 3072KB Total Video Memory 8192 MB GDDR5X 11264 MB GDDR5X 12288 MB GDDR5X Memory Interface 256 b 352 b 384 b Total Memory Bandwidth 320 GB/s 484 GB/s 480 GB/s Texture Rate (Bilinear) 257,1 Gigatexels/sec 331.5 GigaTexels/sec 317.4 GigaTexels/sec Fabrication Process 16 nm 16 nm 16 nm Transistor Count 7,2 miliard 12 miliard 12 miliard Connectors 3× DisplayPort, 1× HDMI 3× DisplayPort, 1× HDMI 3× DisplayPort, 1× HDMI, 1× Dual-Link DVI Form Factor Dual Slot Dual Slot Dual Slot Power Connectors 1× 8pin 1× 6pin, 1× 8pin 1× 6pin, 1× 8pin Recommended Power Supply 500 W 600 W 600 W Thermal Design Power (TDP) 180 W 250 W 250 W Thermal Threshold 94 °C 91 °C 94 °C

A teď už se pojďme věnovat testované GTX 1080 Ti od od EVGA. Na PC Tuningu se podíváme rovnou na dva modely, v tomto článku na kompaktní GTX 1080 Ti SC2 Gaming iCX s podsvícením pomocí RGB LED, která k nám dorazila o něco dříve, a v dalším článku na „pádlo“ v podobě GTX 1080 Ti FTW3 Gaming iCX s s RGB LED a třemi ventilátory, které momentálně ještě trápím v testovací sestavě.

EVGA má v nabídce šestnáct modelů GTX 1080 Ti. Všechny mají poměrně komplikované označení, ve kterém je vyjmenované vše možné i nemožné včetně způsobu podsvícení, a když si to některý obchod lehce poupraví, dá se karta snadno zaměnit za jinou. Proto je nejlepší ohlídat si i produktové značení – v našem případě jde o model 11G-P46953-KR.

Tenhle model má základní takt GPU navýšený z referenčních 1480 MHz na 1556 MHz a udávaný typický takt s boost je 1670 MHz – jako u většiny GeForce je to až přespříliš skromný údaj, ale reálné takty už jsou podrobněji vidět v grafech s provozními vlastnostmi. Paměti typu GDDR5X běží na referenčních 11 GHz.

Model „EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 GAMING, 11G-P4-6593-KR, 11GB GDDR5X, iCX Technology - 9 Thermal Sensors & RGB LED G/P/M“ ...uf patří do řady iCX s pokročilým systémem monitoringu a chlazení „v zónách“. Motivaci, proč chlazení iCX s hromadou teplotních senzorů a nezávislým řízením ventilátorů vzniklo, jeho vlastnosti a rozdíly proti obvyklé konstrukci jsme podrobně rozebírali nedávno v recenzi levnější EVGA GTX 1080 SC2 iCX, takže pokud vám utekla, proběhněte si aspoň její úvod, kde je vše vysvětleno.

Někde v označení jste možná zaregistrovali dovětek SC2, tedy SuperClocked 2, což jej řadí k těm výše taktovaným variantám. Nad ním jsou ještě verze FTW3 (papírově je změna ale jen kosmetická, takty u FTW3 jsou o 13 MHz vyšší).