Asus ROG Poseidon GTX 1080 Ti ve 23 (4K) hrách a testech

Dnes otestujeme jednu z nejnadupanějších GeForce GTX 1080 Ti, kterou lze chladit vzduchem i vodou bez další investice do vodního bloku. Obhájí svou vyšší cenu možnostmi taktování a tichým chodem? Uspěje vedle konkurence, když ji budete provozovat jen „na vzduchu“, nebo je určená výhradně pro vodu?

Asus ROG Poseidon (Platinum) GTX 1080 Ti

Je nutné říci, že řada Poseidon nikdy nebyla absolutním highendem. První Poseidon byl v podstatě referenční kartou s vylepšeným chlazením, ke kterému šel připojit vodní okruh. Také další modely vycházely z tohoto schématu, ani tentokrát to není jinak. Aktuální model Poseidon GTX 1080 Ti (Platinum) je v podstatě model Strix s jiným chladičem, frekvence i PCB jsou totiž se Strixem naprosto shodné. Nenajdeme u něj žádné speciality pro extrémy, ani vychytávky určené nejvyšší řadě Matrix.

Upřímně ani nevím, zdali nějaký Matrix vůbec přijde, ale spíše ano. I když Asus hovoří o tom, že kompletní řada GTX 1080 Ti čítá jen tři modely, a ty jsou už venku. V řadě GeForce 900 jsme měli Matrixů hned několik. První byl klasický Matrix společně s verzí Platinum, poté následovala ještě zlatá verze Gold 20th Platinum. A jelikož GTX 1080 Ti je sakra výkonný čip, Matrix založený na stejném jádru se jistě objeví. Absolutní král GTX 1080 Ti nás tedy teprve čeká.

Asus ale v nejvyšší lize nebude sám, MSI po letech opět uvede Lightning s čipem GTX 1080 Ti a také EVGA už ohlásila KingPin Edition své vlajkové lodi. Výrobci se tedy očividně snaží GTX 1080 Ti hodně vyšperkovat a maximalizovat na nich svou marži. Znamená to, že GTX 1080 Ti bude na trhu ve své výkonové třídě dlouho neporažen? Nebo je v tuto chvíli lepší spíše počkat co ukáže v létě AMD nebo Volta ke konci roku. Pokud Nvidia uvede GeForce GTX 2080 s výkonem někde kolem GTX 1080 Ti, dá se předpokládat, že bude mít své frekvence na maximu a nepůjde více taktovat, takže se nikam moc dál neposune (jako GTX 1080). To by mohlo znamenat, že GTX 1080 Ti v nejlepších OC modelech budou stále dávat smysl a mít svou výkonovou pozici jistou.

Už u minulých Poseidonů jsem závěrem recenzí dospěl k názoru, že kupovat tento model a provozovat ho na vzduchu nemá smysl. Hlučnost chladiče je stejná jako u verze Strix Gaming, výkon je také kvůli stejným taktům stejný. Příplatek ale není zanedbatelný, Poseidon Platinum bude v ČR stát 25 500 Kč s daní, když Strix Gaming (OC nejvyšší verze) pořídíte už za 23 700 Kč. Příplatek za vodní blok na kartě je tedy dva tisíce korun. V tomto případě není pochyb, že pokud nemáte vodní okruh, Poseidon si zkrátka nekupujte. Naprosto stejně poslouží i Gaming Strix. V případě, že ale vodu plánujete, jde o zajímavou volbu. Ovšem jde to dnes i levněji.

Blok od EK (a dalších výrobců) stojí v přepočtu něco přes 3000 Kč, když k tomu vezmete nejlevnější GTX 1080 Ti na trhu, které už začínají na 19 000 Kč, tak se dostaneme na částku 22 000 Kč, což vyjde stále levněji. Už také víme, že přetaktování a maximální výkon bude jistě téměř identický, jelikož maximální hranice všech GTX 1080 Ti je podobná. Zdali si koupíte řešení s vodním blokem od Asus se zárukou, nebo si vodní blok doděláte sami, už je na vás. Obě možnosti mají své výhody i nevýhody.

Co je Gaming a OC mód: Karty Asus mají přednastavené dva profily, jeden je základní – Gaming. Ten je aktivní defaultně, tedy ihned po vybalení z krabice. Takhle bude nastavená každá karta přímo z výroby. Druhý, výše taktovaný profil je OC. Ten musíte aktivovat pomocí utility GPU Tweak. Prostě na něj kliknete a bude aktivní i po restartu.

Referenční GeForce GTX 1080 Ti má frekvence 1480 MHz jako základ s typickým Boostem 1582 MHz. Z reálného testu ale víme, že u náročných her a dlouhého hraní, padá takt až na průměrných 1500 MHz. Karta Strix Gaming OC verze má typický takt s boost nastaven (režim Gaming) na 1683 MHz, což je o 100 MHz víc než reference. V OC režimu by měl být takt s Boost 1708 MHz. To je proti referenci teoretický nárůst taktů o 126 MHz. V reálu jde ale o zcela jiná čísla. Dnes testovaná karta má základní režim Gaming nastaven na 1708 MHz a OC režim na 1733 MHz. Já testuji v režimu Gaming, tedy jako po vybalení z krabice bez zásahu uživatele. Na jakých frekvencích ale běží ve hrách, si povíme v další kapitole.