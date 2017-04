Gigabyte Aorus RX 570: za nejlepším poměrem cena/výkon

Po testu výkonnějšího Radeonu RX 580 se podíváme i na model, která jde ve šlépějích svého předchůdce – Radeonu RX 470 – a v současnosti nabízí ve střední třídě nejlepší poměr cena/výkon. S vylepšeným Radeonem RX 570 dostanete o něco vyšší takty i výkon za obdobnou cenu jako u RX 470. Přidejte k tomu atraktivní vzled a dostanete Aorus RX 570 od Gigabyte.

Radeon RX 570 je momentálně druhým nejsilnějším Radeonem pětistovkové řady. Vychází ze staršího Radeonu RX 470, jenom v rychlosti si připomeneme jeho parametry:

Kdybyste chtěli upravit RX 470 a prodávat ji jako výkonnější RX 570, bylo by využití rychlejších pamětí asi to první, co by vás napadlo. Touto cestou se občas vydává u vylepšených modelů Nvidia. AMD u RX 570 ale právě u pamětí nemá moc velký manipulační prostor. Kdyby AMD zvolilo výrazně rychlejší paměti, zabilo by tím levnější 4GB varianty RX 480 a 580, u kterých je nižší cena daná nejen poloviční kapacitou pamětí, ale i použitím pomalejších 7GHz čipů.

U RX 570 se tedy takty pamětí zvedly jen decentně z oficiálních 6,6 GHz na 7 GHz efektivně. Je to ale opět spíš takové hraní s papírovými parametry – už u minulé generace byly běžné modely se 7GHz čipy a objevily se i dražší 8GB verze s 8GHz pamětmi – stejně jako má 8GB varianta RX 480.

Za nárůstem výkonu u většiny karet tak budou spíše vyšší takty grafického čipu. Výrazně se zvedl hlavně základní takt – z 926 na 1168 MHz. Maximální takty jsou navýšené z 1206 na 1244 MHz.

S vyššími takty narostlo pochopitelně i udávaná typická spotřeba ze 120 na 150 W. Je to stejná hodnota jako u referenční RX 480 a hranice toho, na co ještě stačí napájení pomocí jednoho šestipinu.

Dostatečné je to ale jen za cenu agresivního řízení spotřeby, které kartu přiškrtí, pokud by to s odběrem přeháněla (a nejspíš si ještě vybavíte, že se AMD při uvedení RX 480 dost natrápilo s řízením spotřeby právě kvůli tomuto balancování na hraně specifikací). Většina výrobců tedy půjde na jistotu a sáhne po dvou šestipinech nebo jednom osmipinu – obzvlášť u OC modelů.

A ještě připomenu novinku společnou s RX 580 – vylepšené řízení spotřeby při nižší zátěži. U předchozí generace karet mohly paměti běžet jen ve dvou režimech – na nízkých taktech při nenáročné činnosti a na maximálních taktech při zátěži vyšší. To v některých scénářích – například při připojení druhého monitoru nebo při přehrávání videa – nutilo kartu běžet s pamětmi na maximálním taktu, zatímco nové pětistovky mají pro podobné případy ještě další mezistupeň, při kterém je spotřeba nižší než na maximu a přitom nabízí dostatečný výkon.

Konkrétní příklad hodnot tak, jak je naměřilo AMD s jedním a dvěma monitory a při přehrávání videa, vidíte v těchto dvou tabulkách:

To by bylo to základní, teď už se se pojďme věnovat testované kartě.

Gigabyte Aorus RX 570 4G

Gigabyte má v nabídce aktuálně dva modely. Aorus RX 570 4G, který máme v testu, je ten výše taktovaný – takt GPU je až 1280 MHz v Gaming mode a až 1295 MHz v OC mode, levnější RX 570 Gaming 4G je standardně taktovaná na až 1244 MHz a na 1255 MHz v OC mode (to jsou v podstatě referenční hodnoty, reálný výkon může být vyšší než u reference, protože závisí na běžných pracovních taktech, o nichž rozhoduje nastavení řízení spotřeby). Oba modely mají paměti taktované na 7 GHz efektivně.

Takto vypadají parametry karty a údaje, které získáte od diagnostiky v GPU-z:

Čelo krabice je vysloveně spartánské, vzadu Gigabyte představuje klíčové technologie, které grafika využívá – heatpipe s přímým kontaktem s GPU, propracovanější backplate, chladič Windforce 2X se dvěma 90mm ventilátory, firemní aplikaci Aorus Graphic Engine a RGB Fusion – nastavitelné podsvícení pomocí RGB LED:

V příslušenství jsem najdete jen stručnou instalační příručku, samolepící kovový odznáček a CD s ovladači.