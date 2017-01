4× GF GTX 1050 Ti 4G v testu provozních vlastností

Dnes se podíváme na srovnání levnějších, ale přesto dostatečně výkonných GeForce z nižší střední třídy – GTX 1050 Ti. V testech najdete spíše prémiové modely, my se mrkneme na grafiky s lepším poměrem cena/výkon od Asusu, Palitu a Gigabyte. S prémiovou MSI porovnáme pracovní frekvence, výkon, hlučnost a možnosti OC.

Krátké představení karet

S uvedením GeForce GTX 1050 Ti jsme si nový model GeForce od Nvidie představili v podrobném testu GTX 1050 Ti Gaming X od MSI. Po ní následovala recenze GTX 1050 Ti G1 Gaming od Gigabyte. Dnes na tyto testy navážeme stručnějším srovnáním provozních vlastností dalších levnějších modelů, které najdete v nabídce našich obchodů. Nejde nám primárně o porovnávání výkonu proti jiným kartám, to najdete v předchozích testech, zaměříme se spíš na chování karet a vzájemné porovnání několika modelů GTX 1050 Ti.

GeForce GTX 1050 Ti patří do nižšího segmentu. Spolu s ořezanější GTX 1050 jsou určené pro hraní na grafiku méně náročných her typu Counter Strike Global Offensive, DOTA2 či League of Legends. Avšak to není jediné, co se na těchto grafických kartách dá zahrát. Při snížení detailů mají tyto karty výkon dostatečný na veškeré nové hry.

Čip použitý u GTX 1050 Ti je postavený na 14nm architektuře a má odemčených 768 stream procesorů, kterým sekundují 4 GB pamětí GDDR5 připojených přes 128bitovou sběrnici.

ASUS EX-GTX1050Ti-4G (Expedition)

Jako první si představíme levnější nepřetaktovanou variantu GTX 1050 Ti 4G Expedition od Asusu.

Chladič je tvořený jednoduchým velkým hliníkovým pasivem shora ofukovaným dvěma ventilátory. Délka grafické karty je 21,2 cm. Grafická karta je napájena pouze ze slotu PCI-E.

ASUS EX-GTX1050Ti-4G zepředu

ASUS EX-GTX1050Ti-4G zezadu

Na záslepce najdete jeden konektor DVI-D, jeden HDMI 2.0 a jeden DisplayPort.

ASUS EX-GTX1050Ti-4G – pohled na výstupy

ASUS EX-GTX1050Ti-4G – balení

Grafický čip má základní takt 1291 MHz a udávaný typický takt s boost je 1392 MHz. Karta je osazená 4 GB paměti GDDR5 od Samsungu taktovanými na 7008 MHz efektivně.

ASUS EX-GTX1050Ti-4G GPU-z