4 vs. 8 GB paměti na Sapphire Nitro+ Radeon RX 470 OC

Zatímco u GTX 1060 jde rozdíl mezi 3GB a 6GB verzí do tisíců, u Radeonů RX 470 je to jen pár stovek. A za ně v případě karet z edice Nitro+ dostanete nejen dvojnásobek GDDR5, ale i rychlejší 8GHz čipy, kterými je osazený i Radeon RX 480. Co to udělá s výkone a nakolik dvojnásobek paměti u Radeonů pomůže?

Před pár dny jsme srovnávali 3GB a 6GB variantu GTX 1060 Gaming X od MSI, dnes tu máme obdobné srovnání dvou mainstreamových Radeonů RX 470 ve 4GB a 8GB variantě. RX 470 ve 4GB verzi jsme si předstaili s kartou od MSI v provedení Gaming už s jejím uvedením v srpnu, dnes se podíváme na 8GB verzi a také na 4GB RX 470 Nitro+.

Než se do toho pustíme, připomenu ještě referenční specifikace RX 470:

Maximální takt s Boost je oproti RX 480 snížený na 1206 MHz, paměti mají standardní takt 6,6 GHz, čip má aktivních 2048 z 2304 stream procesorů a 128 místo 144 texturovacích jednotek. Stejný je počet aktivních rasterizačních jednotek (32) a stejná je i šířka paměťové sběrnice 256 b.

Oba modely, které máme v testu, jsou přetaktované, takže jsou na tom o něco lépe. Takt GPU je zvýšený na až 1260 MHz. Obě karty mají i výše taktované paměti; co vás možná překvapí, je takt pamětí u 8GB varianty – je výrazně vyšší. Zatímco 4GB RX 470 má paměti taktované na 1750 MHz, tedy 7 GHz efektivně, u 8GB verze běží dokonce na 8 GHz efektivně, což už je stejně jako u RX 480.

(Nitro+ Radeon RX 470 se 4 GB paměti vlevo, Nitro+ Radeon RX 470 s 8 GB vpravo)

Karty z nejnovější modelové řady Nitro mají i jednu specialitu – ventilátory, které jsou „vyndávací a zastamdací“. Jak to funguje, je podrobněji popsané na další straně s podrobnostmi o konstrukci karet.

Navenek jsou pak od sebe oba modely k nerozeznání:

Sapphire Nitro+ Radeon RX 470 Nitro+ 4GD D5 OC (11256-01)

V krabici najdete jen rychlou instalační příručku, CD s ovladači a kartu. Takto vypadá 4GB varianta:

Spodní stranu karty chrání kovový backplate s perforací.

Tady jsou ještě screenshoty s takty na obou BIOSech. Na tom pomalejším je takt s boost na referenčních 1206 MHz, ale paměti zůstávají na 7 GHz. A obdobné je to i s 8GB verzí.

Sapphire Nitro+ Radeon RX 470 Nitro+ 8GD D5 OC

I tu krabičku pro dražší model Sapphire vyřešil jen přelepením údaje 4GB na 8GB.

A takto vypadá ta 8GB verze:

I tady se s pomalejším BIOSem na referenční specifikace dostává jen GPU, paměti zůstávají na 8 GHz.

Obě karty jsou testované na výkonnějším profilu, u 4GB verze jsem změřil ještě provozní vlastnosti ve všech třech hrách i na pomalejším profilu, u 8GB jsem změřil aspoň AvP.