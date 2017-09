Samsung 960 EVO 500 GB: Král dostupných M.2 SSD

U nových disků je podporována nová verze protokolu NVMe, a narostla také vyrovnávací paměť na 1 GB DDR3, starší disky mají poloviční kapacitu DDR2. Nové jsou také použité paměťové čipy, jde o V-NAND (3D čipy) s 48 vrstvami. Vyšší modely Pro mají MLC čipy a levnější (Evo a PM) TLC. K velkému nárůstu výkonu došlo u všech disků nové generace. Dnes už starý model 950 Pro měl čtení jen 2500 MB/s, novinka 960 Pro 3200–3500 MB/s. Důležitá je také doba záruky, u Retail disků je to pět let a u OEM jen tři roky – zde záleží na prodejci disku koncovému zákazníkovi. Tabulka srovnává disky se stejnou kapacitou 1 TB, já ale do testu objednal záměrně dostupnější 500GB disk . Za svou cenu 6990 Kč s DPH jde o jasnou volbu pro někoho, kdo chce maximální možný výkon za adekvátní cenu.

Nové disky 960 Pro/Evo a SM/PM961 mají zcela nový kontrolér Polaris. Detailněji jsem popisoval jeho funkce v minulém článku zde , dnes se mu už věnovat nebudeme. Retail disky 960 mají také na zadní straně jakýsi chladič už z výroby (OEM nikoliv). I jemu jsem se věnoval ve výše zmíněném článku. Jde ale v podstatě o měděný plíšek na zadní straně disku, to je vše. Řada Evo má proti nejvyššímu segmentu Pro samozřejmě nižší výkon, ale hlavně nižší cenu. Ta hraje v českých končinách vždy prim, tedy jsou právě disky Evo prodejním hitem, dalece před dražšími sourozenci. Rozdíl v ceně u kapacit 500 GB je přibližně 2000 Kč a u 1 TB až 4200 Kč, to se počítá. Na srovnání klíčových parametrů se podívejme tabulkou:

