2× 512 GB NVMe SSD od ADATA: XPG SX7000 a SX8000

Na poli NVMe disků je jasným a dlouhodobým vládcem Samsung. Jistě je ale dobře, že se čas od času objeví někdo, kdo mu chce konkurovat. Tentokrát to zkusí ADATA se svou řadou XPG mířenou na hráče. Otestovali jsme dva modely. Oba disky jsou postavené na 3D MLC čipech Intelu a řadiči Silicon Motion.

Řada SSD NVMe disků XPG od ADATA

Jasným a dlouholetým lídrem na poli SSD disků je Samsung. Občas se střídá na pomyslném trůně s Intelem, ten je ale už řadu let pozadu. Samsung jasně vede ve výkonu. Všichni ostatní výrobci se musí smířit s nižšími výkonovými kategoriemi. Ono ani totiž těchto výrobců není mnoho, do NVMe disků v podstatě „fušují“ Samsungu a Intelu jen čtyři. Prvním je OCZ, který ale po první řadě disků „RD 400“ už žádné další neuvedl. Druhým jsou ADATA, kteří se snaží nyní prorazit s řadou NVMe disků pro hráče XPG. Třetím je pak Kingston, který také potichu a bez velké publicity uvedl řadu „KC1000“. Čtvrtým výrobcem je taková všehochuť, OEM disky prodávají pod svou značkou WD, Corsair, Apacer, Plextor a další. Nic z toho ale nestojí za řeč.

Možná si řeknete, proč zrovna Intel a Samsung jsou lídry a nikdo jim nestačí. Hlavní důvod je prostý, oba tito výrobci si vyvíjejí vlastní paměťové čipy i diskové řadiče. Celý disk vzniká „inhouse“ a je tedy celý pod kontrolou výrobce, včetně výkonu a všeho přesně uzpůsobeného konkrétním řadičům. Pokud chcete jako jiný výrobce uvést disk, musíte si od někoho nakoupit řadiče a také paměťové čipy. Intel a Samsung ale své řadiče neprodávají, musíte se tedy ohlédnout jinde.

Výrobců také není mnoho, Marvell, Micron a Silicon Motion jsou jedni z mála. Poté to celé sestavíte a pokusíte se sladit čipy a řadič s vaším firmwarem a softwarem. Buď se to povede, anebo nikoliv, v žádném případě ale nedosáhnete na výkon „sladěných“ SSD disků od Intelu nebo Samsungu. To ale nemusí vadit, krapet nižší výkon nás trápit nemusí, bojovat ale bude takový výrobce jedině cenou (pokud mu to dovolí nákupní ceny komponent).

Tím mířím k jasné definici, že pokud chcete maximum výkonu, berte Samsung – zde je jistota, pokud chcete trochu ušetřit, zkuste i jiné výrobce – výsledek je ale nejistý.

ADATA nabízí ve své řadě NVMe disků jen dvojici modelů v různých kapacitách. Prvním je SX7000 a druhým SX8000. Oba disky jsou totožné jak co do kapacit, tak použitého kontroléru a čipů. Jde o dva základní modely, ze kterých vychází další dva disky, jejichž existence je zvláštní. První je model Gammix S10 což je SX7000 s chladičem, nic víc. Druhý je XPG SX8000 což je opět klasický SX8000 s chladičem. Žádný jiný rozdíl mezi disky není, kromě ceny. Zde je tedy rozhodně lepší si koupit základní kapacitu a chladit svépomocí, než připlácet za červený chladič s logem. To ale už nechám na kupci, který si zvolí.

Než se posuneme do další kapitoly, musíme si ještě říci, co vlastně tato řada disků přináší. Stěžejní vlastností je NVMe 1.2. S tímto standardem uvádí ADATA disky poprvé, vše ostatní z jejich nabídky je SATA 6G. NVMe 1.2 přináší proti původním verzím NVMe několik zajímavých novinek (o základu NVMe čtěte víc zde).

Nejdůležitější je možnost zcela odstranit vlastní DRAM čip z SSD disku. Jistě víte, že každý disk má vlastní DDR jako buffer sloužící pro všechny potřeby řadiče disku. Tato paměť je drahá, zabírá místo a je omezená kapacitně. Protokol NVMe 1.2 umožňuje jako buffer použít systémovou paměť počítače se kterou disk komunikuje skrze PCI Express sběrnici. Má to své výhody, výrobci ušetří na ceně pamětí a v systémové RAM je možné uložit více dat. Nevýhodou jsou vyšší latence a nižší výkon, datům zkrátka trvá déle se dostat z disku do paměti a zpět.

Důležitá vlastnost je také použití 3D MLC čipů. Ty jsou levnější na výrobu a přinášejí vyšší kapacity disků. Jde o současný standard. Oba disky ADATA používají paměťové čipy Intel (Micron), což je dnes naprostá špička v oboru, ono opět není mnoho firem, které by 3D MLC čipy vyráběly.

Zajímavou vlastností je SLC caching. My víme, že SLC jsou ty nejvýkonnější NAND čipy na trhu. Jsou také nejdražší a nejméně výhodné pro výrobce disků (paměťová buňka pojme jen jeden bit dat). Námi testované disky používají levnější 3D MLC čipy, pozor neplést s nejnovějšími 3D TLC čipy. MLC buňka umí uchovat dva bity dat. Disky XPG SX8000 a SX7000 umí ale simulovat výkon a rychlost SLC čipů na svých MLC čipech. Znamená to, že se umí chovat jako SLC čipy, tedy být rychlé jako SLC čipy. Samozřejmě nikoliv stále, ale jen po určitou dobu, čímž se urychlí start čtení nebo zápisu.

Obrázek ukazuje, jak tato funkce funguje. Nějaká kapacita disku je vždy nastavena v režimu SLC, tato funkce jen málo ovlivní čtení, je důležitá spíše pro zápis. Je vidět, že zápis boostuje solidně do kapacity nějakých 60 GB, poté se SLC cache zaplní a data jsou už zapisována do MLC paměťových čipů přímo (ne tak docela, používají DRAM cache) a to je značně pomalejší. Pro menší zapisovaná data ale SLC cache boostuje neustále, což je solidní funkce.