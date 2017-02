Samsung 960 PRO 1 TB – nejvýkonnější SSD pod sluncem

U nových disků je podporována nová verze protokolu NVMe, a narostla také vyrovnávací paměť na 1 GB DDR3, starší disky mají poloviční kapacitu DDR2. Nové jsou také použité paměťové čipy, jde o V-NAND (3D čipy) s 48 vrstvami. Vyšší modely Pro mají MLC čipy a levnější (Evo a PM) TLC. K velkému nárůstu výkonu došlo u všech disků nové generace. Dnes už starý model 950 Pro měl čtení jen 2500 MB/s, novinka 960 Pro 3200–3500 MB/s. Důležitá je také doba záruky, u Retail disků je to pět let a u OEM jen tři roky – zde záleží na prodejci disku koncovému zákazníkovi.

Samsung měl totiž problém , v prvních recenzích se zjistilo, že se stávajícím firmwarem (7100Q) mají disky potíže s výkonem. Některé úsporné funkce způsobovaly zatuhnutí systému. Za vše může Thermal Guard, který v případě přehřátí disku omezí místo zápisu, také čtení. To systém vyhodnotí jako odpojení disku a zhavaruje. Tento problém se týkal všech disků s většími kapacitami než 256 GB (ty se také více zahřívají). Postiženy tedy byly kapacity 512 GB, 1 TB a 2 TB. Samsung zareagoval nejprve novou verzi firmwaru 7200Q, jak se ale ukázalo, ještě to nebylo ono. Následovala proto novější verze 7300Q. Dnes už je vše v pořádku a disky se dají běžně koupit. Podívejme se na srovnání disků...

Není nejmenších pochyb, že SSD disky Samsung jsou absolutní jedničkou na trhu, zejména z pohledu výkonu. Podpora je horší, ale výkon nemá konkurenci . Testoval jsem všechny SSD (M.2) disky Samsung, které za posledních několik let byly na trhu a přinášely vysoký výkon. Výkon SSD totiž v poslední době rostl paradoxně nejvíc, výrazně víc než výkon CPU i GPU. V tuto chvíli ale narazil na limity rozhraní a dále už roste jen kosmeticky. Pro další posun ve výkonu už čtyři PCI-e linky nestačí, potřebujeme víc... a to je zatím v nedohlednu.

