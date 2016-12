Velký přehled IT události roku 2016 měsíc po měsíci

V těchto dnech se loučíme se starým rokem 2016 a za pár hodin přivítáme rok nový. I když jsme se neudili, nelze si než přát, aby ten nový přinesl více atraktivních novinek než ten současný, na který si v dnešním článku zavzpomínáme z pohledu hardware a událostí, jež hýbaly světem počítačových technologií.

Leden, AMD Polaris, Pascal a VR

Začátek roku je vždy pomalejší, všichni musí nejprve strávit novoroční husy a knedlíky, a i průmysl se rozjíždí po vánočním prodejním marasmu trochu déle. Hlavně se také blíží Čínský nový rok, který dnes už doslova ochromí celou planetu na několik týdnů, leden je tedy měsíc, kdy se nikdo nepouští do větších akcí. Hlavní událostí je tedy už roky CES v Las Vegas, vloni jsem tam byl, ale jaksi jsem neměl čas a chuť něco z výstavy komentovat článkem, ono stejně nebylo co. Letos to bude stejné, a jsem v tuto chvíli tedy raději na horách, kde si pobyt protáhnu na dva týdny, harcování do Vegas už mne neláká.

Svět grafik a GPU

Srovnání Polaris s GeForce GTX 950 (později se ukázalo, že bylo vše obráceně)

Ještě před začátkem CESu na veřejnost unikla prezentace AMD a čipů Polaris, čtvrté generace GCN architektury. V tu chvíli nikdo netušil, jak se čip (dozvídáme se, že budou dva) bude jmenovat a do jakého segmentu bude mířit. Dle slov AMD ale měl přinést největší pokrok v oblasti výkonu vůči spotřebě v historii čipů AMD. To se nakonec nestalo. O pár hodin později byla prezentace venku oficiálně. O pár dní později se pak v databázi Zauba objevují první PCB pro Polaris, něco se skutečně začíná dít, jelikož dochází k oficiálnímu zlevnění Radeonů R9 Nano a Fury X o vysokých 100 a 200 USD.

Nvidia na CES ukazuje první Pascal (GP106) na samořídícím modulu pro auta: Drive PX2, a lidé jsou nadšení, ovšem brzy se ukáže, že Pascal na plošném spoji není Pascal, ale Maxwell a Nvidia si uřízne pořádnou ostudu. Ta ale trvá jen pár dní, kdy opravdu skutečný Pascal (GP106) bude ukázán.

Procesory a věci kolem nich

Chladič AMD Wraith

AMD na CESu ukázalo jednu malou a přesto zajímavou věc. Nový referenční chladič pro své CPU a APU. Dostal jménu AMD Wraith a ještě o něm uslyšíte, jelikož jsme ho také recenzovali. Oficiálně se také dočkalo uvedení APU A10-7890K na bázi refreshe Kaveri do FM2+. V prodeji bude ale až za několik měsíců. Do třetice od AMD to byl speciální Opteron na bázi ARMu pro datacentra. Dodnes ho nikdo neviděl.

Také se trochu začíná hovořit o Intel Broadwell-E, tedy hlavně jeho ceně, která má být u desetijádra podstatně vyšší než jsme zvyklí (nad 1000 USD). Mluví se o částce 1500 USD, ale zatím není nic jisté. Mnohem důležitější zprávou je ale problém procesorů Skylake, které v určitých zátěžích zamrzají, Intel se staví k problému čelem a později vyjde oprava mikrokódu v BIOSech desek (první přichází AsRock).

Herní technologie a hry

Svět si možná v lednu myslel, že rok 2016 bude rokem VR, ale já už jsem rok předtím věděl, že se tak nestane a VR umře stejně jako 3D hraní a 3D televizory. I když Oculus oznamuje předobjednávky na leden, zájem je mizivý. Tohle lidi zkrátka nebaví, navíc mnozí to nelibě nesou ze zdravotních hledisek. VR prohlašuji podruhé za mrtvé, až to řeknu potřetí – stane se tak definitivně.

Finance a výsledky

Intel uveřejňuje výsledky za předchozí rok jako první. Dosáhl tržeb 55 miliard dolarů, z čehož byl čistý zisk skoro 15 miliard. Poté tradičně uveřejňuje čísla AMD, za celý rok utržili 4 miliardy dolarů, rok 2015 ale skončil se ztrátou 660 milionů dolarů. Výsledky Nvidie přijdou až v následujících týdnech (v únoru). Za rok 2015 utržila 4,7 miliard dolarů, kdy čistý zisk činil 630 milionů dolarů.